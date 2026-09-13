Un nuevo episodio de extrema agresión física derivó en la internación de urgencia de una víctima y reabrió el debate sobre el abordaje de la violencia de género en Catamarca. Alrededor de las 04:30, efectivos policiales de la Seccional Octava acudieron por un requerimiento del SAE-911 a la intersección de las calles Los Tilos y Santa Cecilia, donde debieron intervenir para contener una situación de agresiones verbales y físicas contra una mujer de 33 años dentro del ámbito intrafamiliar.

En el lugar de los hechos, el personal policial procedió a la aprehensión de un hombre de 33 años, sindicado como el responsable del ataque contra su pareja. La gravedad de las lesiones obligó a convocar a profesionales médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), quienes le brindaron las primeras asistencias en el lugar y ordenaron su inmediato traslado al Hospital Interzonal San Juan Bautista para una evaluación médica integral y cuidados especializados.

El agresor quedó alojado en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Norte, desde donde se coordinaron las directivas de rigor para formalizar la imputación. Sin embargo, organizaciones sociales advierten que la intervención estatal suele limitarse a la respuesta policial de urgencia tras la consumación del ataque, dejando desprotegidas a las mujeres durante las instancias previas de conflicto y denuncia.

La recurrencia de agresiones físicas en horas de la madrugada pone de manifiesto la insuficiencia de los mecanismos preventivos territoriales en las barriadas periféricas de la Capital. Si bien los canales institucionales difunden líneas telefónicas de asistencia como el 144 y el 911, las víctimas continúan expuestas a situaciones de extremo riesgo vital en sus propios hogares ante la ausencia de guardias especializadas permanentes.

Guardia hospitalaria, demoras judiciales y desamparo en los barrios

Este caso vuelve a interpelar las prioridades operativas de los organismos públicos bajo la conducción de Raúl Jalil. Distintos sectores comunitarios reclaman que las dependencias provinciales asignen partidas presupuestarias reales para sostener dispositivos interdisciplinarios territoriales que actúen con rapidez, evitando que las denuncias queden trabadas en los despachos judiciales mientras las agresiones escalan en ferocidad.

A este escenario se suma la saturación que experimenta el Hospital San Juan Bautista al absorber la atención de emergencias traumatológicas complejas derivadas de episodios de agresión doméstica. La falta de centros de resguardo y acompañamiento integral en el interior y los distritos capitalinos sobrecarga el sistema sanitario centralizado, obligando a las damnificadas a afrontar procesos de recuperación sin un seguimiento psicológico y habitacional garantizado por el Estado provincial.

El violento suceso ocurrido en el norte capitalino ratifica la urgencia de fortalecer las políticas contra la violencia de género en Catamarca. Con una mujer lesionada en el principal hospital de la provincia y un imputado bajo custodia tras un ataque nocturno, la sociedad exige protocolos de protección inmediata que prevengan desenlaces trágicos antes de que los episodios requieran internaciones hospitalarias.

Fuente: El Aconquija