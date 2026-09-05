Un operativo policial nocturno culminó con la detención de un vecino tras ser detectado manipulando la red eléctrica en Catamarca. Alrededor de las 20:00 del viernes, efectivos de la Comisaría Séptima acudieron a la intersección de las avenidas Gobernador Arnoldo Aníbal Castillo y Belgrano, donde procedieron a la inmediata aprehensión de un hombre de 41 años de apellido Chumbita, a quien sorprendieron realizando una conexión clandestina sobre el tendido público de energía.

Tras el procedimiento en la vía pública, el sospechoso fue trasladado y alojado en la dependencia policial correspondiente, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte. Desde la sede judicial se impartieron las medidas procesales de rigor y se ordenaron pericias técnicas sobre la línea intervenida, abriendo una causa penal contra el involucrado por la adulteración irregular de las instalaciones energéticas.

El episodio ocurrido sobre avenida Belgrano expuso nuevamente los peligros que conllevan estas maniobras informales en zonas de alta circulación vehicular y peatonal. La manipulación precaria de cables genera un riesgo inminente de electrocución y cortocircuitos, un reclamo que la comunidad ya venía advirtiendo en otros puntos del Valle Central, como en inmediaciones del puente de la avenida Acosta Villafañez, donde prolifera la presencia de puestos comerciales con enganches sin control.

Detrás de este tipo de infracciones asoma un contexto de asfixia socioeconómica que golpea a los sectores populares. Informes técnicos recientes confirmaron que más del 36% de los catamarqueños con crédito cayó en mora por usar préstamos para pagar servicios esenciales y comprar alimentos, empujando a muchas familias desamparadas a recurrir a conexiones precarias para evitar quedarse sin suministro ante el encarecimiento de las boletas.

Maniobras peligrosas, causas penales y la falta de contención social

La respuesta puramente punitiva ante este incidente vuelve a contrastar con el discurso oficial que encabeza el gobernador Raúl Jalil. Mientras las autoridades provinciales celebran acuerdos macroeconómicos e inversiones mineras en foros corporativos, los organismos públicos apelan a la intervención policial y judicial para sancionar a ciudadanos vulnerables, sin ofrecer alternativas reales ni esquemas de tarifa social accesibles para los hogares que no pueden afrontar los costos energéticos.

A su vez, esta clase de intervenciones en la vía pública recarga la operatividad de las comisarías en tareas de fiscalización de servicios. Mientras la Policía provincial destina efectivos para intervenir ante conexiones ilegales, las barriadas de la Capital y el interior sufren el abandono en paseos recreativos, robos sistemáticos de luminarias y falta de patrullaje preventivo para frenar delitos graves contra la propiedad.

La aprehensión concretada por la Comisaría Séptima visibiliza las tensiones cotidianas en torno a la red eléctrica en Catamarca. Con vecinos que terminan procesados penalmente por intentar acceder a la luz, riesgos constantes para la seguridad comunitaria por cables expuestos y una gestión provincial que ignora el impacto de los cuadros tarifarios en los barrios, la situación evidencia la urgencia de respuestas sociales que impidan criminalizar la falta de recursos en la provincia.

Fuente: El Aconquija