El Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (CECIM) difundió un comunicado en respuesta al discurso que Javier Milei realizó por cadena nacional, en el que el Presidente volvió a referirse al reclamo argentino sobre el archipiélago y anunció medidas vinculadas con la explotación de recursos en el Atlántico Sur.

Durante su mensaje, Milei sostuvo: “Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”. También cuestionó el proyecto petrolero Sea Lion y afirmó: “El proyecto Sea Lion implica algo especialmente grave que no había sucedido nunca: la extracción de un recurso no renovable que pertenece a los argentinos”.

El posicionamiento presidencial generó una respuesta del CECIM, que vinculó el planteo sobre soberanía con distintas decisiones adoptadas durante la actual gestión. Los excombatientes recuperaron además como referencia la carta abierta que Rodolfo Walsh dirigió a la Junta Militar en 1977 y trazaron un paralelismo con el contexto político y económico que antecedió a la Guerra de Malvinas.

En el comunicado, el organismo recordó que Walsh había cuestionado el programa económico de la dictadura y mencionó la movilización del 30 de marzo de 1982 bajo la consigna “Pan, Paz y Trabajo”. También recordó la desaparición del escritor, ocurrida el 25 de marzo de ese año.

A partir de esa referencia histórica, el CECIM cuestionó directamente al actual mandatario: “¿Y Milei qué? ¿Soberanía? Hablamos del Presidente de la extranjerización de la tierra”.

Los veteranos enumeraron una serie de políticas que, a su entender, entran en contradicción con el discurso presidencial sobre la defensa de la soberanía. Entre ellas mencionaron la situación de ARSAT, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la vía troncal del Paraná, la reforma laboral y el financiamiento de las universidades nacionales.

En otro tramo del documento, el CECIM volvió a cuestionar la política oficial y sostuvo: “Mientras grita y proclama soberanía, quiebra al Estado, a sus instituciones y capacidades; y una naviera anuncia una ruta entre Punta Arenas y Malvinas para proveer logísitca a Sea Lion”.

El proyecto Sea Lion aparece así como uno de los principales puntos de la discusión. Milei había señalado durante su discurso que la extracción de recursos no renovables en las islas constituye un problema para los intereses argentinos. Los excombatientes, en cambio, pusieron el foco en la existencia de una ruta marítima anunciada entre Punta Arenas y Malvinas para brindar apoyo logístico al proyecto.

El CECIM también planteó una concepción más amplia de la soberanía y la relacionó con las condiciones sociales y económicas del país. En ese sentido, afirmó: “Recuperar las Malvinas es una causa impostergable de las y los argentinos. Malvinas es una metáfora que simboliza y materializa todo lo que el colonialismo duele y nos quita. Ser soberanista es pensar desde Malvinas toda nuestra Argentina”.

El comunicado agregó: “Es que ningún pibe se vaya a dormir con la panza vacía, es proveer medicamentos a nuestros viejos”.

Hacia el final del documento, los excombatientes hicieron referencia al próximo partido de la Selección Argentina frente a Inglaterra y al sentimiento existente en torno a la cuestión Malvinas. “Milei habrá tomado nota. Como de este sentimiento arraigado, o de la bandera de Lo Celso. Si va a jugar este partido, exijamos coherencia, resultados”, expresaron.