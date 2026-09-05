La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, defendió a Javier Milei frente a las críticas por su valoración de Margaret Thatcher, en medio de la renovada discusión por la cuestión Malvinas. La legisladora buscó separar la figura de la ex primera ministra británica como referente económico de su actuación durante la guerra de 1982.

“Una cosa es Thatcher economista y otra cosa es Thatcher aprovechando ese momento y poniéndose al frente de la guerra”, sostuvo Bullrich durante una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre.

La senadora explicó que, desde su perspectiva, el reconocimiento de Milei hacia Thatcher está relacionado con las transformaciones económicas implementadas durante su gobierno en el Reino Unido. “La mirada hacia Thatcher es una mirada respecto al cambio económico que produjo en Inglaterra”.

En ese sentido, Bullrich destacó el proceso de transformación que atravesó la sociedad británica durante aquella etapa y afirmó que pasó “de una sociedad llena de paros, con problemas, con una una industria acabada, a una sociedad moderna, una sociedad, la capital financiera del mundo”. Según agregó, se trata de un proceso que reconocen “todos los ingleses”.

La dirigente oficialista también fue consultada específicamente por la actuación de Thatcher durante la Guerra de Malvinas. Ante la posibilidad de definirla como “enemiga” de la Argentina, evitó utilizar esa calificación y sostuvo que el conflicto formó parte de una estrategia política.

Al referirse al inicio de la guerra, Bullrich responsabilizó por el desenlace a la decisión de Leopoldo Galtieri de avanzar sobre las islas. En ese marco, calificó al exintegrante de la Junta Militar como un “personaje nefasto, alguien que le hizo muy mal a la Argentina” y sostuvo que “terminó robando la esperanza de todos los argentinos”.

La senadora también fue consultada sobre la situación política que atravesaba la última dictadura militar cuando comenzó el conflicto. Frente a la afirmación de que Galtieri encabezaba “un gobierno que se estaba muriendo y utilizó el caso Malvinas”, Bullrich respondió: “Indirectamente, hizo lo que necesitábamos, vino la democracia”.

Las declaraciones se produjeron después del anuncio realizado por Milei en cadena nacional sobre la cuestión Malvinas y en un contexto en el que volvió a quedar expuesta la histórica admiración del Presidente por Thatcher. La postura del mandatario generó cuestionamientos debido a la reivindicación argentina de la soberanía sobre las islas y al papel que tuvo el gobierno británico durante el conflicto de 1982.

Por otra parte, Bullrich se refirió al anuncio de una instalación militar en Tierra del Fuego. Según explicó, se tratará de “una base logística” destinada al abastecimiento de barcos y cruceros antárticos y al control del tránsito en el Atlántico Sur. La iniciativa, de acuerdo con sus dichos, se encuentra vinculada con el acuerdo firmado en 2024 entre Milei y la entonces jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson.