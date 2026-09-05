La octava fecha del Torneo Clausura 2026 comenzó el viernes con tres partidos y continuará este sábado con otros cinco encuentros. La jornada tendrá como uno de sus principales atractivos la presentación de Boca frente a Gimnasia de Mendoza, mientras que San Lorenzo y Talleres y Vélez ante Estudiantes completarán la agenda del día. La programación fue confirmada por la Liga Profesional.
Los primeros partidos de la fecha ya quedaron definidos. Sarmiento venció 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, mientras que Belgrano y Huracán empataron 0-0. En el otro encuentro de la jornada, Platense y Deportivo Riestra también igualaron sin goles.
Este sábado, la actividad comenzará a las 13:30 con Aldosivi frente a Banfield. Luego, a las 14:30, Gimnasia de La Plata recibirá a Tigre.
A las 16:30 llegará uno de los partidos más esperados del día: Gimnasia de Mendoza será local ante Boca, con transmisión de ESPN Premium. Más tarde, desde las 19, San Lorenzo enfrentará a Talleres por TNT Sports.
La jornada se cerrará a las 21:15 con Vélez frente a Estudiantes de La Plata, que será transmitido por ESPN Premium.
El domingo tendrá como principal atractivo el clásico rosarino entre Rosario Central y Newell’s. El encuentro comenzará a las 14:45 y será televisado por TNT Sports.
Ese mismo día también jugarán Lanús y Defensa y Justicia, y Central Córdoba e Independiente, ambos desde las 17. A las 19:15, River recibirá a Independiente Rivadavia, mientras que Racing cerrará la jornada ante Atlético Tucumán desde las 21:30.
La fecha se completará el lunes con Barracas Central frente a Argentinos, a las 19, y Unión ante Instituto, desde las 21:15.
Así continúa la fecha 8:
Sábado 5 de septiembre
- 13:30: Aldosivi vs. Banfield — ESPN Premium.
- 14:30: Gimnasia vs. Tigre — TNT Sports.
- 16:30: Gimnasia de Mendoza vs. Boca — ESPN Premium.
- 19:00: San Lorenzo vs. Talleres — TNT Sports.
- 21:15: Vélez vs. Estudiantes — ESPN Premium.
Domingo 6 de septiembre
- 14:45: Rosario Central vs. Newell’s — TNT Sports.
- 17:00: Lanús vs. Defensa y Justicia — ESPN Premium.
- 17:00: Central Córdoba vs. Independiente — TNT Sports.
- 19:15: River vs. Independiente Rivadavia — TNT Sports.
- 21:30: Racing vs. Atlético Tucumán — ESPN Premium.
Lunes 7 de septiembre
- 19:00: Barracas Central vs. Argentinos — ESPN Premium.
- 21:15: Unión vs. Instituto — TNT Sports.