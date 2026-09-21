Un altercado en la vía pública finalizó con un joven detenido y reabrió la discusión sobre la actuación policial en Catamarca. Efectivos pertenecientes a la Comisaría Departamental de Tinogasta interceptaron a un hombre de 24 años en la esquina céntrica de las calles Moreno y Rivadavia, imputándole cargos por supuestos delitos de hostigamiento y resistencia a la autoridad tras una confrontación ocurrida durante el fin de semana.

De acuerdo con el parte oficial emitido por la fuerza de seguridad, la intervención se produjo en momentos de circulación peatonal, derivando en la inmediata reducción del individuo sobre la calzada. Posteriormente, el aprehendido fue trasladado y alojado en los calabozos de la seccional departamental, quedando a disposición directa de la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial para la correspondiente audiencia de control.

El arresto generó inquietud entre los transeúntes del casco urbano, quienes cuestionaron la falta de protocolos claros de mediación verbal previa para desactivar disputas en espacios abiertos. Vecinos de la zona señalaron que hechos menores suelen derivar con facilidad en carátulas penales por resistencia, exponiendo roces crecientes entre los agentes de calle y los jóvenes de las barriadas del interior.

Este tipo de arrestos se suma a recientes intervenciones registradas en el departamento, como los allanamientos simultáneos por robos en los barrios Los Robledo y Santa Lucía. Las medidas procesales reflejan una conflictividad social en ascenso en las localidades del oeste, donde la intervención armada termina siendo la única respuesta estatal frente a desavenencias de convivencia comunitaria.

Intervenciones desmedidas en el interior y cuestionamientos al Gobierno de Raúl Jalil

El accionar en las calles tinogasteñas reactivó las críticas comunitarias dirigidas hacia la gestión provincial de Raúl Jalil. Vecinos y organizaciones sociales fustigan que el Ministerio de Seguridad privilegie un enfoque puramente punitivo y detenciones por contravenciones menores, sin implementar previamente programas de contención social ni asistentes barriales que intervengan en la prevención de conflictos urbanos en los municipios más alejados.

A este déficit de abordaje integral se añade la carencia de capacitación en derechos y mediación para los agentes policiales del interior. Pobladores locales denuncian que las comisarías departamentales sostienen prácticas inflexibles ante cualquier reclamo callejero, utilizando figuras como la resistencia a la autoridad para justificar encarcelamientos exprés mientras los delitos graves contra la propiedad permanecen sin resolución efectiva.

El caso de Moreno y Rivadavia pone bajo examen los criterios que guían la actuación policial en Catamarca. Con comunidades departamentales que demandan orden sin abusos y un esquema institucional enfocado en la represión de conductas contravencionales, la ciudadanía reclama al Poder Ejecutivo provincial directivas claras que prioricen la resolución pacífica de controversias y la profesionalización del personal en cada rincón de la provincia.

Fuente: El Aconquija