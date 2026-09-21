Una encuesta reveló que una mayoría de los argentinos debió recurrir al endeudamiento durante los últimos seis meses, principalmente para afrontar gastos vinculados con alimentos, salud y servicios. Además, el 65% aseguró que sus ingresos se agotan antes del día 20 de cada mes.

El dato surge del Monitor de Opinión Pública (MOP) elaborado por Zentrix Consultora y difundido por NA. Según el relevamiento, el 60,2% de los argentinos tomó algún tipo de deuda o crédito durante los últimos seis meses. La proporción asciende al 70,2% entre las personas de clase baja y al 67,1% entre los jóvenes de 18 a 39 años.

El crédito, principalmente para gastos esenciales

El informe señala que el endeudamiento está mayormente relacionado con necesidades básicas. El 55,6% de quienes se endeudaron utilizó el dinero para cubrir gastos de alimentos y salud, mientras que otro 20,4% recurrió al crédito para pagar tarifas y servicios.

En los sectores de menores ingresos, ambos rubros concentran más del 85% de los casos de endeudamiento.

El relevamiento también indicó que, durante julio, el 86,6% de las personas de esos sectores necesitó contar con dos o más empleos para intentar llegar a fin de mes.

A muchos el sueldo no les alcanza hasta fin de mes

Otro de los datos destacados del estudio está relacionado con el momento en que los hogares agotan sus ingresos.

A nivel nacional, el 65% de los encuestados aseguró quedarse sin dinero antes del día 20. Dentro de ese grupo, el 44,4% llega como máximo hasta el día 15, mientras que el 12,2% agota sus ingresos antes del día 5.

La diferencia según el nivel socioeconómico es marcada: en la clase baja, el 87,6% afirmó quedarse sin ingresos antes del día 20, mientras que en la clase alta el porcentaje fue del 7,3%.

Entre los jóvenes de 18 a 39 años, el 83,3% manifestó atravesar esa situación, frente al 60,3% de los mayores de 60 años.

La percepción sobre la inflación y los salarios

El estudio también consultó sobre la evolución de los precios y los ingresos. El 65,8% de los encuestados consideró que el índice de inflación difundido por el INDEC no refleja los aumentos que percibe en su vida cotidiana, mientras que el 81,2% sostuvo que su salario no logra superar la inflación.

En cuanto a la situación económica general del país, el 59,4% la calificó como mala o muy mala, porcentaje que se acerca al 75% entre las personas de clase baja.

En cambio, la valoración de la economía personal mostró una leve mejora: pasó del 27,2% en julio al 29,8% en agosto.

Ingresos, incertidumbre y desempleo, entre las principales preocupaciones

El relevamiento también registró un cambio en las principales preocupaciones de los argentinos. Según Zentrix, en agosto ingresos y salarios (50,1%), incertidumbre económica (49,8%) y desempleo (40,9%) ocuparon los primeros lugares.

La corrupción quedó en el cuarto puesto, mientras que la inflación fue la menos mencionada entre las diez opciones propuestas, con el 12,7%.

Al ser consultados sobre cómo imaginan los próximos 12 meses, las palabras que más aparecieron fueron “incertidumbre” y “angustia”, aunque también se destacó la palabra “esperanza”.

Con información de NA