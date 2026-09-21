El Gobierno de Catamarca y el municipio de Ancasti avanzaron en un acuerdo para llevar adelante la pavimentación del camino que une Anquincila con Río La Madera, en Rincón de Ipizca, una obra que abarcará aproximadamente 16 kilómetros.

El gobernador Raúl Jalil mantuvo una reunión de trabajo con el intendente de Ancasti, Randolfo Piñero, para avanzar en los detalles del convenio que permitirá concretar el proyecto.

Del encuentro también participaron el vicegobernador Rubén Dusso, el senador departamental Rodolfo Santillán y el ministro de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti.

La pavimentación permitirá mejorar las condiciones de acceso y circulación hacia esta zona del departamento, además de favorecer la conexión con distintos puntos de Ancasti.

Desde la Provincia señalaron que la iniciativa forma parte de las obras viales que se vienen ejecutando en el departamento, entre ellas la pavimentación de la Ruta Provincial N° 2, con el objetivo de fortalecer la integración territorial y acompañar el desarrollo turístico y productivo de la zona.