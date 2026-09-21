Un esquema de protestas escalonadas dejará sin actividad administrativa y limitará el normal dictado de clases en la universidad pública en Catamarca. La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) ratificó la huelga por 24 horas en la UNCA para el próximo lunes 28 de septiembre, en el marco de una serie de quince paros rotativos que culminará con la Quinta Marcha Federal Universitaria prevista para el 15 de octubre.

El plan de acción sindical responde al conflicto salarial y presupuestario que mantiene en jaque a las casas de altos estudios del país. Los trabajadores exigen la plena aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, denunciando que el congelamiento de partidas asfixia el funcionamiento cotidiano y licúa el poder adquisitivo de los planteles de nodocentes y docentes.

Durante la jornada del 28 de septiembre, la medida de fuerza impactará de lleno en los edificios del predio universitario local. Si bien la realización de clases teóricas dependerá del criterio individual de cada cátedra y del dictado virtual, se anticipa el cierre de dependencias nodocentes, limitaciones en los accesos a los pabellones y la suspensión de trámites académicos y servicios estudiantiles.

El calendario de reclamos de FATUN abarca a instituciones de todo el territorio nacional a partir del 23 de septiembre. En esa misma fecha compartirán el cese de actividades con Catamarca las universidades de Formosa, Chilecito y la Arturo Jauretche, visibilizando la magnitud federal de un ajuste presupuestario que amenaza la continuidad de las actividades regulares en las aulas.

Falta de respaldo institucional y fuertes cuestionamientos a Raúl Jalil

La inminente parálisis en las facultades reaviva los reclamos dirigidos al gobernador Raúl Jalil. La comunidad académica y los centros de estudiantes fustigan el silencio político del Poder Ejecutivo provincial frente al recorte de fondos universitarios, acusando al oficialismo catamarqueño de alinearse con la política de ajuste fiscal y eludir un pronunciamiento explícito en defensa de las partidas para el distrito.

A este repliegue discursivo se suma la ausencia de medidas de asistencia directa desde el Estado provincial para mitigar el impacto del ajuste educativo. Dirigentes universitarios denuncian que la administración local no ofrece subsidios para el comedor universitario ni refuerzos presupuestarios para becas de apuntes y transporte, dejando a miles de estudiantes del interior en riesgo de deserción por los altos costos de vida.

La huelga confirmada para el 28 de septiembre expone la incertidumbre que atraviesa la universidad pública en Catamarca. Con gremios movilizados, claustros desfinanciados y la Quinta Marcha Federal en el horizonte, la comunidad educativa exige a las autoridades provinciales abandonar la pasividad y encabezar el reclamo institucional por los recursos indispensables para la educación superior.

Fuente: El Aconquija