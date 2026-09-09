Un nuevo episodio de extrema tensión doméstica culminó con la detención de un joven en el centro capitalino, dejando al descubierto la gravedad que reviste la violencia familiar en Catamarca. El hecho ocurrió cerca de las 13:00 tras una alerta emitida por el sistema SAE-911, que movilizó a personal de la Seccional Segunda hacia la intersección de calles Vicario Segura y Buenos Aires, donde una mujer denunció haber sido atacada por su propio hijo dentro del inmueble donde convivían.

Al arribar al domicilio, los uniformados aprehendieron a un sospechoso de 23 años, de apellido Samora, señalado de forma directa por su progenitora de 57 años. Según los testimonios recabados por los efectivos en la vereda, el agresor inició una fuerte discusión verbal que derivó de inmediato en destrozos materiales en varias habitaciones de la casa familiar, provocando roturas en muebles e instalaciones antes de salir a la vía pública.

Tras calmar la situación, los policías trasladaron al causante hacia la Comisaría Décima, dependencia que posee jurisdicción territorial sobre el sector, quedando alojado formalmente a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur. Paralelamente, los agentes invitaron a la damnificada a formalizar la correspondiente denuncia penal en el recinto de la Unidad Judicial N° 2 para avanzar con la imputación por agresiones y daños materiales.

La reiteración de estos sucesos revela un patrón de conflictividad intrafamiliar que las autoridades judiciales y policiales atienden de manera cotidiana en la Capital. Pese a que la víctima logró llamar a tiempo a las líneas de emergencia para frenar la destrucción de su casa, la situación evidencia la fragilidad en la que subsisten las familias cuando no existen medidas cautelares preventivas previas.

Respuestas judiciales tardías, contención ausente y comisarías colapsadas

Este cuadro delictivo expone las notorias carencias en las políticas públicas que dependen del gobernador Raúl Jalil y del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia. Mientras la propaganda estatal destaca la modernización de los sistemas de videovigilancia y comunicación ciudadana, los organismos provinciales carecen de dispositivos de seguimiento interdisciplinario en los barrios para detectar a tiempo cuadros de violencia intrafamiliar antes de que escalen a ataques físicos graves.

Asimismo, los gabinetes psicosociales de la Justicia provincial arrastran severas demoras para dictar restricciones efectivas y asignar acompañamiento a las víctimas. En lugar de garantizar una red integral de contención y abordaje comunitario temprano, el Estado provincial actúa exclusivamente de manera reactiva, limitándose a arrestar a los agresores por unas pocas horas para luego devolverlos al entorno vecinal sin garantizar la seguridad de los damnificados.

El violento suceso ocurrido en calle Vicario Segura confirma la urgente necesidad de implementar reformas de fondo frente a la violencia familiar en Catamarca. Con madres atacadas en sus propios hogares, domicilios destrozados y dependencias policiales que solo intervienen ante hechos consumados, los vecinos reclaman acciones concretas para frenar una problemática social que continúa creciendo en los barrios catamarqueños sin respuestas institucionales definitivas.

Fuente: El Aconquija