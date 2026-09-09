El encuentro reunió a delegaciones de nueve departamentos de Catamarca. Quienes resulten clasificados avanzarán a la instancia internacional, que se realizará del 26 al 30 de octubre en Córdoba.

El Ministerio de Educación y Trabajo llevó adelante la Instancia Provincial de la Olimpiada Matemática ATACALAR 2026, con la participación de 285 estudiantes de los niveles Primario y Secundario. La jornada se desarrolló en el Instituto de Formación Docente, luego de la etapa departamental que convocó a más de 1.800 estudiantes durante junio.

Participaron delegaciones de Santa María, El Alto, La Paz, Pomán, Belén, Andalgalá, Tinogasta, Valle Viejo y Capital. Los estudiantes concurrieron acompañados por sus docentes asesores y equipos directivos para rendir las evaluaciones correspondientes a las distintas categorías del certamen.

Durante la competencia, los participantes resolvieron problemas que requirieron aplicar conocimientos matemáticos, interpretar consignas y desarrollar estrategias de resolución. La propuesta busca fortalecer el pensamiento lógico y la capacidad de análisis, además de promover el intercambio entre estudiantes de diferentes localidades.

Para facilitar la participación de las delegaciones, la cartera educativa coordinó los traslados mediante unidades de larga distancia y vehículos de apoyo. El operativo incluyó almuerzos, colaciones e hidratación para estudiantes, docentes y equipos de coordinación pedagógica.

Los estudiantes que resulten clasificados representarán a Catamarca en la Instancia Internacional de la Olimpiada Matemática ATACALAR 2026, prevista del 26 al 30 de octubre en la provincia de Córdoba. El encuentro será presencial y reunirá a delegaciones de distintas provincias argentinas y de la Región de Atacama, Chile.