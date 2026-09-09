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Causa ANDIS: el fiscal pidió citar como testigo a la expareja de Cerimedo

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El fiscal federal Franco Picardi solicitó que Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, sea citada como testigo en la causa que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), luego de que la abogada asegurara públicamente tener información sobre el origen de los audios que dieron lugar a la investigación.

Según confirmaron fuentes judiciales, Beller ya fue notificada del pedido. Aunque todavía no se fijó una fecha para su declaración, podría prestar testimonio de manera virtual en las próximas semanas debido a su estado de salud, tras haber recibido tres disparos en un ataque ocurrido en Bolivia.

Picardi realizó días atrás el pedido ante la autoridad central boliviana por intermedio de la Cancillería y solicitó, además, que fiscales de ese país acompañen a Beller en el momento de brindar su testimonio.

La medida se produjo después de que la diputada Marcela Pagano reclamara que la abogada fuera citada “con carácter urgente” a raíz de las declaraciones que realizó en medios de comunicación sobre el caso ANDIS.

Desde la clínica en la que estuvo internada después del ataque, Beller concedió una entrevista a Radio Rivadavia en la que afirmó que Cerimedo y su esposa, Natalia Basil, fueron quienes filtraron los audios que dieron origen a la investigación en la que aparece involucrada Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei.

“Ellos sí filtraron los audios para que caiga la corrupción de Milei y de la hermana de Milei, eso lo tengo grabado y él sabe que lo tengo grabado”, aseguró Beller.

A partir de esas afirmaciones, Pagano había solicitado a la Justicia que Beller “aporte las grabaciones que afirma poseer de tales conversaciones”, con el objetivo de que sean analizadas e incorporadas al expediente.

“El testimonio y las grabaciones que dice poseer inciden de manera directa e inmediata sobre el extremo que la alzada mandó esclarecer: el origen de los audios”, sostuvo la diputada en su presentación judicial.

Con información de la agencia NA

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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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