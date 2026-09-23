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La fiscal de Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino, imputó e indagó a José Luis Lobos por la supuesta comisión de los delitos de: “Reducción a la servidumbre”, “Abuso sexual con acceso carnal agravado por el grave daño en la salud mental de la víctima, continuado”, “Lesiones gravísimas -por el daño psíquico permanente- agravadas por la relación de pareja y por mediar violencia de género” e “Instigación al suicidio”, todo en calidad de autor y en concurso real.

EL abogado querellante, Gabriel Díaz, junto a dos hijos de Claudia celebraron esta medida de la justicia. La nota: https://youtu.be/XwGaDdXZP1E