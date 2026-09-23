La sucesión de hechos delictivos violentos y el secuestro de rodados sustraídos reactivaron las alarmas frente al avance de la inseguridad en Catamarca. Durante las últimas jornadas, la reiteración de atracos a comercios en la Capital y la circulación sin trabas de vehículos de alta gama robados en otras provincias encendieron la queja de vecinos y comerciantes, quienes exigen presencia policial efectiva y una revisión urgente de los dispositivos de prevención.

El episodio más reciente tuvo lugar a primera hora de la mañana en la zona alta capitalina, sobre la avenida Güemes Oeste. Un sujeto encapuchado y armado con una faca irrumpió violentamente en el local “Aydee Servicios”, forcejeó con el empleado para exigir la recaudación y, tras retirarse unos instantes, reingresó arrojando una piedra de gran tamaño que destruyó estanterías y botellas, logrando escapar sin ser interceptado por patrullas.

La conmoción entre los comerciantes del sector fue inmediata al advertirse que se trata del segundo robo cometido bajo una modalidad idéntica en menos de 72 horas. Empleados y frentistas manifestaron permanecer en estado de alerta máxima, mientras los peritos intentan rastrear al autor mediante cámaras de videovigilancia privadas que captaron el momento en que se despojaba de la capucha antes de abordar un vehículo de escape.

En paralelo, en el departamento Valle Viejo, efectivos de la División Sustracción de Automotores incautaron sobre la calle Juan Pablo Vera un automóvil Audi A4 que circulaba con pedido de captura por robo dictado por la Justicia de Córdoba. Por orden judicial, se allanó una vivienda en el barrio 25 Viviendas donde se halló la llave y documentación, confirmando la vulnerabilidad de las rutas de acceso para frenar el ingreso de bienes ilegales.

Operativos menores y crecientes cuestionamientos a la gestión de Raúl Jalil

El contraste entre la gravedad de estos delitos y las tareas preventivas profundizó las críticas hacia el gobernador Raúl Jalil. Vecinos de la ciudad cuestionan que el Ministerio de Seguridad y las fuerzas policiales concentren sus esfuerzos en operativos de saturación donde demoran a personas indocumentadas o retienen bicicletas por falta de papeles, mientras las arterias comerciales y los barrios carecen de patrullajes continuos frente al delito armado.

A este malestar se suma la falta de tecnología disuasiva y de controles exhaustivos en los puestos camineros fronterizos. Dirigentes comunitarios y propietarios mercantiles fustigan que los sistemas de videovigilancia oficial no emitan alertas tempranas en tiempo real y que los retenes no cuenten con lectores informáticos para interceptar autos sustraídos, obligando a los damnificados a aportar sus propias pruebas tras sufrir destrozos y pérdidas económicas.

La seguidilla de atracos comerciales y la radicación de vehículos robados ratifican las debilidades para contener la inseguridad en Catamarca. Con trabajadores que arriesgan su integridad física en los mostradores y una comunidad que demanda vigilancia real en lugar de procedimientos burocráticos, la ciudadanía exige al Poder Ejecutivo provincial medidas operativas de fondo que frenen la impunidad delictiva en las calles.

Fuente: El Aconquija