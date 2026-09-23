El presidente Javier Milei cuestionó este miércoles el papel de la Organización de las Naciones Unidas frente a la disputa de soberanía por las Islas Malvinas y reclamó al Reino Unido que retome las negociaciones con Argentina.

Durante su discurso ante la 81ª Asamblea General de la ONU, el mandatario sostuvo que el organismo “decidió mirar para otro lado” frente a la situación del archipiélago, al que definió como una “causa nacional”. La Asamblea General celebra su debate general entre el 22 y el 26 de septiembre, en Nueva York.

“Una organización que se propuso defender la soberanía territorial de sus miembros decidió mirar para otro lado respecto de la situación de las Islas Malvinas”, afirmó Milei.

En ese marco, cuestionó el funcionamiento de Naciones Unidas y sostuvo que sus resoluciones pierden autoridad cuando no tienen consecuencias concretas. “Se convirtió en una organización inútil que sólo sirve para alimentar a una casta de parásitos fatalmente arrogantes disfrazados de burócratas bienintencionados”, expresó.

El Presidente también hizo referencia a la Resolución 3149, aprobada por la Asamblea General hace 50 años, y sostuvo que mientras la disputa continúa abierta también avanzan acciones unilaterales vinculadas con la exploración y explotación de recursos en la zona.

En particular, mencionó el proyecto Sea Lion, relacionado con la exploración petrolera en la Cuenca Malvina Norte, y reiteró que la Argentina considera ilegales e ilegítimas las actividades realizadas sin su autorización. El Gobierno argentino ya había anunciado medidas y procedimientos sancionatorios vinculados con actividades hidrocarburíferas en las islas.

“¿De qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar en sentido contrario, si ese acta queda intacta en los archivos pero impotente frente a la realidad?”, planteó Milei.

El mandatario aseguró que la Argentina continuará con una defensa “pacífica, práctica y efectiva” de su reclamo y volvió a rechazar la aplicación del principio de autodeterminación a la cuestión Malvinas, al sostener que se trata de una población implantada por la potencia ocupante sobre un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa.

Finalmente, Milei pidió al Reino Unido que retome las negociaciones para avanzar hacia una solución pacífica del conflicto. “La postura argentina está tomada: no nos vamos a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura de su propio mandato, va a tomar cartas en el asunto”, afirmó.