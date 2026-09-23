[embedded content]

Tras una reunión que mantuvo el gobernador Raúl Jalil con referentes vecinales de la comunidad de Fiambalá se acordó avanzar en gestiones para que la zona franca también tenga sede en la mencionada localidad.

En el diálogo con los vecinos, se acordó que se realizará una modificación de la Ley Provincial presentada en la legislatura para incluir al municipio de Fiambalá como extensión de la Zona Franca Tinogasta. Es importante remarcar que, la figura de extensión permitirá instalar en la jurisdicción de Fiambalá la zona franca con los mismos beneficios que en la jurisdicción del Municipio de Tinogasta.

En este contexto, el Gobernador confirmó que el próximo jueves viajará a Buenos Aires con representantes de los vecinos fiambalenses para dialogar con autoridades nacionales sobre la inclusión de Fiambalá en el convenio firmado con el presidente Javier Milei.

Tras el encuentro con la comunidad, el gobernador Raúl Jalil expresó: “tuvimos un encuentro muy positivo y, a través del diálogo con los vecinos, logramos un consenso para gestionar juntos que Fiambalá también cuente con su sede de zona franca. Tenemos que trabajar para unir los pueblos de Fiambalá y Tinogasta y que se desarrollen juntos”.

La palabra del gobernador: https://youtu.be/MqAGv7f07YE