El gobernador Raúl Jalil visitó Saujil, departamento Pomán, donde dejó inauguradas distintas obras de infraestructura urbana junto al intendente de la jurisdicción, Enzo Carrizo.

Durante la jornada, el mandatario habilitó la repavimentación del casco céntrico e inauguró la Plaza de los Niños, un nuevo espacio destinado al encuentro familiar y, especialmente, al esparcimiento de niños y niñas.

La plaza cuenta con una superficie de más de 900 metros cuadrados, mientras que el predio alcanza los 1.500 metros cuadrados. El espacio dispone de juegos infantiles, iluminación LED, baños adaptados para niños, parquizado y un sistema de riego por goteo. Se trata de la primera Plaza de los Niños del departamento Pomán, concebida como un espacio recreativo y de encuentro para las familias de Saujil.

Raúl destacó la importancia de la obra para la comunidad y valoró el crecimiento que atraviesa la localidad. “Está cada vez más lindo este pueblo y se ve un intendente activo, así que lo vamos a seguir acompañando desde la Provincia”, expresó el Gobernador, al referirse a la gestión del intendente Enzo Carrizo.

Por su parte, el jefe comunal destacó que la plaza fue planificada especialmente para los niños, pero también como un espacio para fortalecer los vínculos familiares y recuperar lugares de encuentro comunitario. “Estamos muy contentos de poder dejar inaugurada la primera Plaza de los Niños que tenemos en Saujil, en el departamento Pomán. Es una obra que hemos planificado y pensado para nuestros niños y nuestras niñas”, señaló Carrizo.

El Gobernador también dejó inaugurada la obra de repavimentación del casco céntrico de Saujil, acompañado por el ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti, y el intendente Carrizo. Los trabajos se ejecutaron en dos etapas y comprendieron más de 2.000 metros de nuevo asfaltado en el área céntrica de la localidad. La obra fue realizada por Vialidad Provincial, con la colaboración de trabajadores municipales. Además, se llevaron adelante tareas de señalización y demarcación de las principales calles de Saujil.

De las actividades participaron el ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Saenz; los intendentes Francisco Gordillo, de Pomán; Carlos Luna, de Mutquín; y Ernesto Andrada, de Tinogasta; la senadora departamental Carolina Casas, además de funcionarios provinciales, municipales, representantes de instituciones y vecinos de Saujil.