La acumulación de hechos delictivos violentos y el descontento de los comerciantes reavivaron las críticas hacia Raúl Jalil. En los últimos días, la seguidilla de atracos a mano armada en la Capital y la circulación sin restricciones de autos robados en otras provincias expusieron severas deficiencias en las políticas de seguridad ciudadana, desatando el malestar de vecinos que denuncian una falta sistemática de prevención en las calles de Catamarca.

El episodio más reciente ocurrió en la zona alta capitalina, sobre la concurrida avenida Güemes Oeste. Un delincuente encapuchado y armado con una faca irrumpió en el local “Aydee Servicios”, forcejeó con el empleado y regresó arrojando una piedra de gran tamaño para destruir las estanterías de bebidas antes de escapar, marcando el segundo asalto violento bajo la misma modalidad en ese sector comercial en menos de 72 horas.

El temor de los comerciantes contrasta de lleno con los operativos dispuestos por la Policía provincial. Mientras las avenidas comerciales quedan desprotegidas durante la madrugada, las fuerzas de seguridad concentraron procedimientos en las seccionales Segunda y Sexta para demorar a 11 personas y secuestrar una bicicleta por falta de papeles, un desbalance operativo que generó un fuerte rechazo entre los trabajadores mercantiles.

A este escenario se sumó el secuestro en Valle Viejo de un automóvil Audi A4 que circulaba con pedido de captura por robo dictado por la Justicia de Córdoba. El procedimiento sobre la calle Juan Pablo Vera y el posterior allanamiento en el barrio 25 Viviendas evidenciaron la permeabilidad de los puestos camineros fronterizos para detectar vehículos de alta gama sustraídos en otras jurisdicciones.

Desprotección en los barrios y reclamos directos a la conducción de Raúl Jalil

La reiteración de estos episodios profundizó las demandas populares hacia la administración de Raúl Jalil. Vecinos autoconvocados y referentes barriales fustigan que el Ministerio de Seguridad no implemente sistemas de alerta temprana ni patrullajes continuos en los corredores críticos, obligando a los propios damnificados a recurrir a sus cámaras privadas para intentar esclarecer los robos ante la inacción oficial.

Las contradicciones institucionales se evidenciaron también en la marcha frente a la Fiscalía General, donde familiares de una víctima de abuso protestaron tras su demora esposada en una comisaría por dañar la moto de su agresor. Los manifestantes denunciaron la falta de contención psicológica oficial para la joven, exponiendo un marcado desamparo que contrasta con la celeridad judicial para criminalizar a las víctimas.

El avance de los delitos a mano armada y las fallas en el control territorial confirman el delicado momento político de Raúl Jalil. Con comerciantes que trabajan con temor y una comunidad que reclama el fin de los operativos burocráticos menores, la ciudadanía exige al Ejecutivo provincial un plan de seguridad real con presencia policial permanente y tecnología disuasiva en todo el territorio de Catamarca.

Fuente: El Aconquija