China convocó al embajador argentino por los dichos del funcionario digital de Milei

La tensión entre Argentina y China sumó este jueves un nuevo capítulo. La Cancillería de Beijing convocó al embajador argentino, Marcelo Suárez Salvia, para transmitirle una protesta por las declaraciones realizadas en redes sociales por el director de Comunicación Digital del Gobierno, Juan Pablo Carreira, conocido como “Juan Doe”.

La convocatoria fue confirmada por fuentes de ambos cuerpos diplomáticos y se produjo luego de una publicación de Carreira en la red social X, en la que responsabilizó a China por la reciente catástrofe ocurrida en Nepal, que dejó más de un millar de muertos.

Carreira, responsable de la cuenta oficial Oficina de Respuesta Oficial, sostuvo que una empresa estatal china estaba construyendo una megaobra hidroeléctrica junto a un glaciar en la frontera entre China y Nepal y vinculó el desastre con lo que definió como “los típicos fallos de la organización estatal de la actividad industrial”.

El funcionario fue más allá y relacionó el episodio con otros desastres históricos que, según su interpretación, estuvieron vinculados con la gestión de regímenes comunistas. La publicación terminó con una fuerte definición política: “El comunismo mata. El Partido Comunista vestido de ‘empresario’ mata”.

Las declaraciones generaron una rápida respuesta de la representación diplomática china en Buenos Aires, que cuestionó públicamente los dichos sin mencionar inicialmente a Carreira por su nombre.

Como Suárez Salvia se encontraba de vacaciones, a la reunión concurrió Guillermo Alberto Simunovich, consejero de la embajada y segundo en la línea de mando de la representación argentina en Beijing. Según fuentes diplomáticas, el funcionario recibió una “fuerte queja” por las expresiones del director de Comunicación Digital.

Pero el reclamo chino no se limitó a la publicación de Carreira. Durante el encuentro, los representantes de Beijing también plantearon su preocupación por la exclusión de compañías chinas de licitaciones internacionales en Argentina y por lo que consideran un incremento de las hostilidades hacia su país por parte del Gobierno de Javier Milei.

En ese marco, también hicieron referencia a los contactos de funcionarios argentinos con representantes de Taiwán, una cuestión particularmente sensible para Beijing porque contradice su política de “una sola China”, que considera a Taiwán parte de su territorio.

La respuesta de la embajada china

La protesta diplomática se produjo después de que la Embajada de China en la Argentina difundiera una declaración en respuesta a las acusaciones de Carreira.

En ese comunicado, la representación diplomática sostuvo que mientras China y Nepal desarrollaban tareas de rescate y asistencia luego de la catástrofe, “cierto funcionario argentino, movido por prejuicios ideológicos sesgados, difunde maliciosamente rumores para difamar al Partido Comunista de China y manchar la imagen internacional de China”.

Beijing rechazó de manera categórica las acusaciones y afirmó que “la parte china se opone firmemente a ello y no lo acepta en absoluto”.

La embajada también cuestionó la interpretación sobre las causas del desastre. Según su posición, expertos y organismos oficiales de China y Nepal realizaron evaluaciones y análisis sobre lo ocurrido y determinaron que la tragedia fue provocada por “el desprendimiento de un glaciar de gran altitud situado en territorio nepalí”.

En ese sentido, la representación diplomática calificó las afirmaciones difundidas por el funcionario argentino como “especulaciones malintencionadas carentes de fundamento” y le reclamó que modifique de inmediato su actitud y deje de realizar ese tipo de declaraciones.

La Embajada de China también cuestionó la utilización política de una catástrofe natural y exhortó a Carreira a “dejar de politizar o instrumentalizar las catástrofes naturales”.

El mensaje terminó con una advertencia sobre el impacto que este tipo de enfrentamientos puede tener en la relación bilateral. La representación china expresó su intención de “evitar daños a las relaciones y las cooperaciones sino-argentinas”.

Un nuevo foco de tensión bilateral

El episodio se suma a una serie de diferencias que en los últimos meses atravesaron la relación entre Buenos Aires y Beijing.

La llegada de Milei a la Casa Rosada implicó un fuerte acercamiento político a Estados Unidos y una posición más crítica hacia China, aunque el Gobierno argentino mantuvo distintos canales de diálogo y cooperación económica con Beijing.

En paralelo, funcionarios de la administración libertaria han cuestionado en reiteradas oportunidades la presencia de empresas chinas en sectores estratégicos de la economía argentina. Entre los temas de mayor sensibilidad aparecen las inversiones en infraestructura, energía y tecnología.

La cuestión de Taiwán constituye otro punto particularmente delicado. China sostiene que existe una única China y considera a Taiwán una parte inseparable de su territorio, por lo que cualquier señal de acercamiento oficial argentino a las autoridades taiwanesas es observada con especial atención por Beijing.

En ese contexto, una publicación realizada desde una cuenta vinculada al Gobierno argentino volvió a trasladar una disputa política e ideológica de las redes sociales al terreno diplomático.

El llamado al embajador argentino marca así una escalada respecto de la primera respuesta pública de la embajada china. Lo que comenzó con un mensaje de un funcionario en X terminó con una protesta formal ante la representación diplomática argentina y con Beijing poniendo sobre la mesa cuestiones que exceden ampliamente aquella publicación.

La preocupación de fondo, según plantearon fuentes diplomáticas, pasa por el impacto que estos episodios pueden tener sobre una relación que involucra intereses comerciales, inversiones y cooperación entre ambos países.

Por ahora, el Gobierno argentino no informó públicamente si habrá una respuesta formal al reclamo chino ni si Carreira modificará o ratificará sus afirmaciones.

Con información de la agencia NA