El avance de la explotación a gran escala y sus secuelas ambientales reactivaron un profundo conflicto minero en Catamarca. Mientras el discurso oficial promueve la radicación de inversiones metalíferas y de salmuera como el único motor de la economía provincial, asambleas de vecinos y productores agrícolas advierten sobre la alteración estructural de los terrenos y la pérdida de fertilidad en áreas que históricamente sostenían economías regionales de subsistencia.

La remoción intensiva de millones de toneladas de material a cielo abierto elimina la cubierta vegetal nativa y destruye la capa arable, el horizonte biológico más fértil del terreno. Este proceso acelera la desertificación y deja los sedimentos expuestos a la erosión eólica e hídrica, consolidando un deterioro físico en regiones áridas donde el equilibrio de las cuencas resulta determinante para las comunidades aledañas.

A la degradación mecánica se suma la amenaza geoquímica del drenaje ácido de roca, provocado por la exposición de sulfuros al aire y las lluvias. Este fenómeno desencadena soluciones ácidas que filtran metales pesados hacia los perfiles profundos de la tierra, afectando los microorganismos del suelo e impidiendo la regeneración de la flora autóctona en torno a escombreras y diques de colas.

Asimismo, la logística pesada requerida por los yacimientos genera una severa compactación superficial en las pistas auxiliares y caminos rurales. La pérdida de permeabilidad frena la infiltración de agua de lluvia y provoca escorrentías violentas que lavan los nutrientes finos, alterando el equilibrio hídrico de vegas y pastizales de altura donde pasta el ganado de los pequeños criadores locales.

Pasivos ambientales y cuestionamientos a Raúl Jalil

Las deficiencias en el control y la remediación de los yacimientos profundizaron los cuestionamientos dirigidos hacia Raúl Jalil. Diversas organizaciones socioambientales fustigan que el Ministerio de Minería flexibilice exigencias y otorgue beneficios impositivos extraordinarios mientras desatiende la fiscalización de los planes de cierre de mina, tolerando que los pasivos contaminantes queden a la deriva una vez agotadas las fases extractivas.

A esta pasividad se añade la contradicción entre las promesas de empleo y el repliegue de las actividades tradicionales como la agricultura y el pastoreo en el interior. Pobladores de valles y zonas de puna denuncian que la administración provincial minimiza el impacto acumulativo de la extracción sobre el territorio, dejando a las comunidades rurales sin garantías de agua ni tierra productiva para las próximas generaciones.

El deterioro progresivo de los recursos naturales ratifica la gravedad del conflicto minero en Catamarca. Con miles de hectáreas transformadas en depósitos estériles y auditorías públicas insuficientes frente a las grandes compañías operadoras, la ciudadanía exige al Poder Ejecutivo provincial frenar la entrega de áreas de recarga hídrica y priorizar la conservación del suelo como patrimonio de la provincia.

Fuente: El Aconquija