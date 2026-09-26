El diputado provincial Exequiel Moreno participó en Icaño de las VII Ovinpiadas Argentinas y I Sudamericanas, un encuentro que reunió a estudiantes y docentes de escuelas agrotécnicas de distintos puntos del país, junto a delegaciones internacionales de Perú, Uruguay, Paraguay y Francia. La propuesta combinó competencia, formación técnica e intercambio de experiencias alrededor de la producción ovina.

La localidad del departamento La Paz se convirtió durante tres jornadas en punto de encuentro para 28 escuelas finalistas, que participaron de instancias teóricas y prácticas relacionadas con sanidad, nutrición, esquila, razas, manejo y mejoramiento genético, además de presentar proyectos productivos.

Moreno acompañó el evento y puso el acento en la importancia de que este tipo de acontecimientos educativos y productivos, con alcance nacional e internacional, tengan como escenario a las localidades del interior catamarqueño.

“Que un encuentro de estas características se realice en Icaño tiene un valor enorme. No solamente permite mostrar el potencial productivo de nuestro interior, sino también generar oportunidades para que nuestros jóvenes se capaciten, intercambien experiencias y puedan proyectar su futuro desde sus propias comunidades. Necesitamos seguir acompañando iniciativas que vinculen educación, producción y desarrollo local”, expresó Moreno.

Las Ovinpiadas también permitieron poner en agenda las posibilidades de crecimiento de la producción ovina en Catamarca. Durante las jornadas se desarrollaron actividades vinculadas al mejoramiento genético, la capacitación y el intercambio de conocimientos, mientras especialistas destacaron el potencial productivo que presenta Icaño y la región.

Para Moreno, llevar propuestas de estas características al interior también permite ampliar las oportunidades de formación y fortalecer el vínculo entre educación y producción, generando herramientas para que los jóvenes puedan desarrollarse en sus propias comunidades.