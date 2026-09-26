El Presupuesto 2027 y la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional generan distintas posiciones entre los gobernadores, especialmente por el futuro de las PASO.

En la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri se manifestó a favor de mantener las primarias. En cambio, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, considera que son “un gasto innecesario” y un mecanismo “obsoleto”.

En Mendoza, Alfredo Cornejo anticipó que las PASO continuarán en su provincia durante 2027 y expresó su intención de acompañar el Presupuesto. El tucumano Osvaldo Jaldo también considera que el proyecto debe ser acompañado, aunque pidió analizarlo y reclamó recursos para obras y fondos que actualmente no llegan a las provincias. Además, está a favor de mantener las primarias.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, todavía no definió su posición sobre ninguno de los dos temas y mantiene reclamos ante el Gobierno nacional. En Catamarca, Raúl Jalil está a favor tanto del Presupuesto como de la reforma electoral impulsada por Nación.

Por su parte, Hugo Passalacqua, de Misiones, anticipó que analizará en profundidad el Presupuesto y manifestó que las PASO deberían continuar.

Los gobernadores Marcelo Orrego, de San Juan; Ignacio Torres, de Chubut; y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, consideran que las primarias deberían suspenderse y no eliminarse. Sin embargo, todavía esperan una definición partidaria del PRO antes de fijar una postura definitiva.

En Chaco, Leandro Zdero respalda ambos proyectos y mantiene negociaciones para conseguir financiamiento destinado a obras antes de dar su aval definitivo al Presupuesto. Claudio Poggi, de San Luis, también mostró su alineamiento con la Casa Rosada.