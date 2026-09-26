Franco Colapinto abandonó el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 luego de protagonizar un accidente en el circuito callejero de Bakú. El piloto argentino chocó contra su compañero de equipo, Pierre Gasly, y también dejó fuera de carrera a Lando Norris.

El incidente ocurrió en la vuelta 35 de las 51 previstas, durante el relanzamiento de la carrera después de un auto de seguridad provocado por el accidente de Alex Albon.

Colapinto intentó avanzar por el interior, pero bloqueó al momento de frenar y perdió el control de su Alpine. El auto impactó de lleno contra el de Gasly, que a su vez terminó involucrando a Norris. Los tres pilotos quedaron fuera de competencia.

Hasta ese momento, los dos Alpine se encontraban dentro de la zona de puntos y tenían posibilidades de terminar la carrera sumando unidades.

Después del abandono, Colapinto reconoció su responsabilidad y pidió disculpas al equipo y a su compañero. “Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control toda la frenada. No tuve mucho por hacer. Perdón a todo el equipo y a Pierre. Fue un error grande y grave, perdimos muchos puntos con los dos autos”, expresó.

La carrera terminó con George Russell como ganador. El piloto de Mercedes se impuso por delante de Max Verstappen e Isack Hadjar, mientras que Charles Leclerc, Kimi Antonelli, Lewis Hamilton, Arvid Lindblad, Esteban Ocon, Ollie Bearman y Carlos Sainz completaron los puestos de puntos.

Solo 15 de los 22 pilotos lograron completar la competencia. Con el doble abandono, Alpine se mantiene sexto en el Campeonato de Constructores con 68 puntos.

El próximo Gran Premio será el de Baréin, que se disputará entre el 2 y el 4 de octubre, aunque la carrera se correrá en Malasia.