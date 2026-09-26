La Cámara Federal resolvió que el Juzgado Federal N°8, donde se tramita la causa LIBRA, será el encargado de analizar las declaraciones públicas de la abogada Nadia Beller, ex pareja de Fernando Cerimedo.

La decisión surgió luego de una presentación realizada por la diputada Frade, quien había pedido que Beller fuera citada a declarar después de que afirmara públicamente que Cerimedo le había dicho que “la hermana de Milei estaba involucrada con la corrupción”.

En un primer momento, el fiscal Taiano y el juez federal Martínez de Giorgi consideraron que las declaraciones no estaban relacionadas con el objeto de la causa LIBRA. Por ese motivo, la presentación fue enviada a sorteo y quedó en manos del Juzgado Federal N°2 de Ramos, que también rechazó intervenir y devolvió las actuaciones al expediente principal.

Ante el conflicto entre ambos juzgados, el camarista Bertuzzi resolvió que los dichos de Beller sean analizados dentro de la investigación que ya tramita por la presunta criptoestafa.

El magistrado sostuvo que la presentación no detallaba hechos concretos ni precisaba circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitieran iniciar una investigación independiente. En ese sentido, señaló que se trataba de “una referencia genérica a presuntos hechos de corrupción”.

De esta manera, las declaraciones de Beller quedarán dentro del expediente principal, aunque la Cámara dejó abierta la posibilidad de que en el futuro se tramite una causa separada si aparecen nuevos elementos.

Por el momento, el fiscal Taiano todavía no resolvió si aceptará el pedido para citar formalmente a Nadia Beller a prestar declaración testimonial.