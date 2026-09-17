El jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibe hoy en la Casa Rosada a los gobernadores de Jujuy, Carlos Sadir, y de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, en medio de las negociaciones que profundizó con las provincias para reunir apoyos al Presupuesto 2027 y a la reforma electoral que impulsa el oficialismo en el Congreso.

Desde las 10, Santilli mantiene un encuentro con Sadir junto al ministro de Economía, Luis Caputo. Se trata, hasta el momento, del único de los últimos encuentros en el que participará el titular del Palacio de Hacienda, lo que anticipa un peso mayor de las cuestiones fiscales y presupuestarias en la conversación con el mandatario jujeño.

Ya por la tarde, el ministro coordinador cerrará la jornada con Melella, uno de los gobernadores enfrentados políticamente con el Gobierno pero de mejor diálogo con la Casa Rosada que otras figuras del kirchnerismo como Axel Kicillof o Gildo Insfrán. De hecho, el fueguino viene de recibir al canciller Pablo Quirno y al ministro de Defensa, Carlos Presti, el viernes pasado en la gobernación de Ushuaia, durante la visita de los funcionarios a la Base Naval Integrada que el Gobierno prevé construir en esa ciudad.

Inicialmente, la jornada también preveía un encuentro con el gobernador de Chaco, Leandro Zdero. Sin embargo, a último momento la reunión fue postergada para el 24 de septiembre, debido a que el mandatario radical tiene previsto encabezar este mismo jueves una reunión del Comité de Emergencia de su gestión junto a funcionarios provinciales, organizaciones no gubernamentales e instituciones locales, para coordinar las acciones frente al fenómeno climático “El Niño”.

Una semana de encuentros con gobernadores

La reunión con Sadir y Melella se suma a una serie de encuentros que Santilli viene sosteniendo con mandatarios provinciales desde el inicio de la semana. El martes, el jefe de Gabinete y Caputo recibieron en el Ministerio de Economía al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, para firmar convenios de mantenimiento y mejora de obras viales en su distrito; además, le ratificaron que la provincia patagónica seguirá bajo el paraguas de subsidios del régimen de Zona Fría.

Al día siguiente, Santilli recibió en Casa Rosada a otros cuatro gobernadores: Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Juan Pablo Valdés (Corrientes). Ese encuentro se centró en reclamos regionales, como el estado de las rutas nacionales en sus provincias y la creación de una Zona Cálida —un régimen de subsidios a la electricidad durante el verano— que los mandatarios del Norte Grande condicionan a acompañar la reducción del régimen de Zona Fría que impulsa el oficialismo. Jaldo, el único que habló con la prensa tras esa reunión, pidió que el Presupuesto tenga “carácter federal” y contemple partidas específicas para obras en las provincias.

Todas estas conversaciones se dan en el marco de la negociación abierta por el Gobierno nacional tras el envío al Congreso del proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2027, que ratifica la política de déficit cero.

En paralelo, la Casa Rosada busca sumar voluntades para avanzar con su reforma electoral, cuyo eje principal es la eliminación o suspensión de las PASO, un punto sobre el que todavía no hay consenso entre los gobernadores y los bloques aliados en el Congreso.