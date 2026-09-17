El Senado de la Nación convirtió este jueves en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que busca incentivar el ingreso al sistema financiero formal de dólares que actualmente permanecen fuera del circuito declarado.

La propuesta fue aprobada por 44 votos a favor y 23 en contra, con el respaldo de legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y distintos bloques provinciales.

La sanción representa un avance legislativo para el oficialismo, que logró reunir los votos necesarios para aprobar una de las iniciativas consideradas prioritarias por el Gobierno. Como parte de los acuerdos alcanzados durante el tratamiento parlamentario, se incorporó también el debate de un proyecto vinculado al régimen de biocombustibles.

Entre los principales cambios establecidos por la nueva norma se encuentra la eliminación de las restricciones patrimoniales para acceder al régimen simplificado del impuesto a las Ganancias. La legislación anterior establecía un límite patrimonial de $10.000 millones para quienes podían incorporarse a este esquema.

A su vez, la ley establece que determinados funcionarios públicos no podrán acceder a los beneficios del régimen simplificado. La restricción alcanza a legisladores, jueces, ministros del Poder Ejecutivo y al Presidente de la Nación, además de quienes hayan ocupado esos cargos durante los cinco años anteriores.

Otro de los puntos centrales de la iniciativa es la modificación del concepto de “discrepancia significativa”, utilizado para determinar cuándo la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede impugnar una declaración simplificada.

Según la nueva norma, será considerada significativa aquella diferencia que implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de, al menos, un 15% respecto del monto declarado por el contribuyente.

Con estos cambios, el Gobierno busca simplificar determinados controles y generar incentivos para que los contribuyentes incorporen al circuito formal fondos que actualmente se encuentran fuera del sistema financiero.

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