La Cámara de Senadores de Catamarca llevó adelante este jueves su 18° Sesión Ordinaria, oportunidad en la que se dio tratamiento y aprobación a distintos proyectos de ley, resolución y declaración vinculados a temas de interés provincial.

Registro Público de Agresores Sexuales

Conforme el Orden del Día, el Senado convirtió en Ley N° 5967 el proyecto de autoría de los diputados Exequiel Moreno y Natalia Saseta, que establece la creación del Registro Público de Agresores Sexuales de la Provincia de Catamarca, en el ámbito del Ministerio de Salud y Justicia.

Durante el tratamiento, el senador Guillermo Ferreyra, en carácter de miembro informante, destacó que la iniciativa procura constituir una herramienta para la prevención de nuevos delitos, la protección de las víctimas y el fortalecimiento de los mecanismos de control y acceso a información vinculada a personas condenadas por delitos contra la integridad sexual.

Creación de una Zona Franca en Tinogasta

Asimismo, obtuvo media sanción y se giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, mediante el cual se aprueba el Convenio de Adhesión a la Ley Nacional N° 24.331, destinado a la creación de una Zona Franca en la provincia de Catamarca, ubicada en el municipio de Tinogasta, distrito Santa Rosa.

En este sentido, la senadora Pamela López remarcó que la iniciativa busca avanzar en la materialización de este régimen especial, considerado una herramienta para promover actividades productivas, industriales, comerciales y de servicios, favorecer nuevas inversiones y generar oportunidades de empleo.

La ubicación estratégica de Tinogasta, su vinculación con el Paso Internacional de San Francisco y su potencial integración con los corredores comerciales hacia Chile y los mercados del Pacífico constituyen algunos de los fundamentos de la propuesta.

Expropiación de terrenos en Hualfín y Los Nacimientos

También fue aprobado el proyecto de ley iniciado por la senadora Soledad Blas, que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación cinco superficies de terreno ubicadas en las localidades de Hualfín y Los Nacimientos, departamento Belén.

Las tierras estarán destinadas a la planificación y ordenamiento territorial y al desarrollo de políticas públicas vinculadas al crecimiento urbano y habitacional, productivo, cultural, turístico, industrial, ganadero y energético de la jurisdicción municipal de Hualfín.

La iniciativa apunta a generar suelo para programas habitacionales, urbanizaciones planificadas, lotes con servicios, infraestructura y espacios públicos y comunitarios.

Pedidos al Gobierno Provincial

El Cuerpo acompañó iniciativas de resolución mediante las cuales se requiere al Poder Ejecutivo distintas obras.

Así, la senadora Carolina Casas presentó un proyecto por el que se solicita al Poder Ejecutivo Provincial arbitrar los medios técnicos, administrativos y presupuestarios necesarios para la instalación e implementación de un Sistema de Alerta Temprana (SAT) en el río de la Villa de Pomán, departamento Pomán.

Por su parte, la senadora Débora Romero impulsó el proyecto para solicitar, a través de los organismos competentes, la refacción, ampliación y puesta en condiciones de la Escuela Secundaria N° 16, ubicada en la localidad de La Dorada, departamento La Paz.

Interés parlamentario

En materia de declaraciones, el Senado aprobó los proyectos de Declaración promovidos por las y los senadores Carolina Casas, Belén Menecier, Rodolfo Santillán, María Elena Lagoria y Guillermo Ferreyra.

Dichas iniciativas tienen que ver con el interés Legislativo a: