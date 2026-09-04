MALVINAS: ADVIERTEN QUE EE.UU. NO CAMBIARÁ SU POSTURA

Las recientes declaraciones de Donald Trump sobre las Islas Malvinas generaron expectativa en Argentina y fueron rápidamente incorporadas por el gobierno de Javier Milei a su discurso sobre el reclamo de soberanía.

Sin embargo, el analista internacional Alejandro Laurnagaray pidió no sobredimensionar las palabras del mandatario estadounidense y aseguró que Estados Unidos mantendrá su respaldo estratégico al Reino Unido.

🗣️ “No hay ni habrá ningún cambio de postura de los Estados Unidos con respecto a la cuestión Malvinas”, sostuvo durante una entrevista con Antes de Todo, por Radio Boing 97.3.

Según explicó, la relación entre Washington y Londres tiene un fuerte peso histórico, militar y geopolítico. En ese sentido, consideró que la afinidad entre Milei y Trump no alcanza para modificar décadas de política exterior estadounidense.

También cuestionó el uso político del tema por parte del Gobierno argentino y calificó el discurso de Milei como una estrategia de “marketing político”.

📌 Para Laurnagaray, Argentina debería sostener una política exterior de largo plazo y no depender de las declaraciones de un presidente estadounidense de turno.

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