Catamarca es Noticia accedió de forma exclusiva a un registro de puño y letra escrito por Norma Varela Tula a su hijo Joaquín donde queda de manifiesto el trato del joven contra su madre.

En los fragmentos escritos por Norma queda asentado el cariño y los consejos que le brindaba a su hijo, como así también la lucha diaria por criar de buena forma y que no le faltara nada a Joaquín durante su infancia y adolescencia.

Es muy duro leer como Norma llevaba adelante la educación, alimentación y la posibilidad de brindarle un espacio digno a Joaquín y que ella sentía que su propio hijo rechazaba su cariño o un beso como el de una madre a su hijo.

Cabe recordar que el 20 de julio pasado,Tula fue asesinada de múltiples puñaladas y por el crimen detuvieron a su hijo.

“PORQUE SOS ASÍ, CAPRICHOSO Y MAL APRENDIDO” redacta Tula en un fragmento de la misiva.

“ME SIENTO UNA MAMÁ FRACASADA “ expresaba Norma Tula en otro fragmento.

“ME CANSÉ DE SENTIR MILES DE HERIDAS “ escribió muy dolida la madre de Joaquín.

“UN CAMINO TORCIDO NO TE LLEVA A NINGÚN LADO “ aconsejaba la mujer a su hijo.

Este registro tiene como origen el cumpleaños de Joaquín el 6/5/2019 y es allí donde su madre relata hechos que le dolían y actitudes que tomaba su hijo que lo perjudicaban.

La carta

El hecho

La causa es investigada por la Fiscalía de Instrucción en del Distrito Este . Según la autopsia, Varela Tula murió a causa de un shock hipovolémico provocado por múltiples lesiones. Si bien no trascendió el número exacto de puñaladas, desde la familia señalaron que la mujer recibió más de 40 puntazos.

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