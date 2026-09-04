El director de Deportes, Mariano Brunello, recibió al árbitro nacional de AFA Federico Cano, quien continúa desarrollando su carrera en la Liga Profesional de Fútbol.

Durante el encuentro, Federico compartió detalles de su presente y habló sobre el próximo desafío: este viernes, por la 8.ª fecha de la Liga Profesional, será primer asistente de Luis Lobo Medina en el encuentro entre Belgrano y Huracán, en Córdoba.

👏 Desde aquí acompañamos y celebramos cada paso de este representante del arbitraje capitalino.

¡Muchos éxitos, Fede! A seguir dejando bien alto el nombre de nuestra ciudad. 🏆⚽️

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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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