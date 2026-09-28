Un siniestro de extrema gravedad consumió por completo una vivienda familiar durante la madrugada en el este provincial, reactivando la alarma por cada nuevo incendio en Catamarca. El hecho tuvo lugar cerca de las 05:30 en el barrio Hospital, en la localidad de Los Altos, departamento Santa Rosa, donde las llamas avanzaron sobre un inmueble perteneciente a una joven de 27 años, provocando la pérdida total de las pertenencias y daños estructurales irreversibles.

Alertados por las densas columnas de humo, efectivos de la Comisaría Los Altos acudieron al lugar y debieron combatir el fuego de forma precaria junto a los propios vecinos del vecindario. La carencia de dotaciones especializadas de bomberos con presencia inmediata en la jurisdicción forzó a la comunidad a arrojar baldes de agua y utilizar herramientas improvisadas para contener el frente ígneo y evitar que alcanzara propiedades colindantes.

Pese a los denodados esfuerzos de los frentistas y el personal policial actuante, el fuego devoró el techo y el mobiliario interno en cuestión de minutos. Los peritos de la Unidad Judicial N° 12 se hicieron presentes para labrar las actuaciones correspondientes e iniciar las pericias de rigor, bajo expresas directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, con el objetivo de determinar las causas iniciales de la combustión.

El episodio dejó a la propietaria en una situación de absoluta vulnerabilidad habitacional y desamparo socioeconómico. Los pobladores de la zona manifestaron su indignación ante la tardanza de los recursos técnicos, señalando que la falta de equipamiento autobomba operativo en el departamento convierte cualquier foco doméstico en una catástrofe que anula la posibilidad de salvar el patrimonio de las familias humildes.

Desamparo en el interior y fundados reparos a Raúl Jalil

La reiteración de siniestros sin cobertura profesional adecuada reactivó los cuestionamientos dirigidos hacia Raúl Jalil. Diversos sectores comunitarios fustigan que el Ministerio de Seguridad y la Dirección de Defensa Civil concentren el parque móvil y los recursos en la zona céntrica, dejando a municipios como Los Altos sin autobombas permanentes ni cuadrillas de bomberos rentados capaces de dar respuesta en emergencias nocturnas.

A este déficit de infraestructura se suma la marcada contradicción entre la propaganda oficial sobre asistencia pública y la soledad de las víctimas tras los siniestros. Dirigentes vecinales señalan que las comunas del interior carecen de partidas presupuestarias de contingencia para subsidiar la reconstrucción de viviendas destruidas, obligando a los damnificados a depender exclusivamente de colectas barriales para subsistir.

El lamentable desenlace ocurrido en el barrio Hospital evidenció una vez más la precariedad de los servicios de emergencia ante el incendio en Catamarca. Con vecinos forzados a combatir llamas a oscuras y dependencias policiales desprovistas de equipos ignífugos, la ciudadanía del departamento Santa Rosa reclama al Poder Ejecutivo provincial la provisión urgente de unidades móviles contra el fuego para resguardar las vidas y los bienes de la población.

Fuente: El Aconquija