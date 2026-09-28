Una profunda contracción en la llegada de visitantes golpea de lleno al sector turístico de Catamarca. Desde las agencias de viajes alertaron sobre una marcada reducción en la contratación de paquetes profesionales, excursiones guiadas y servicios receptivos, un retroceso provocado por el deterioro económico general que empuja a las familias a vacacionar de manera independiente y prescindir de las prestaciones formales.

El titular de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo local, Cristian Fernández, advirtió que el impacto en la provincia resulta considerablemente más grave debido a desventajas estructurales no resueltas. Mientras plazas tradicionales como Salta y Puerto Iguazú sufrieron caídas del 25% al 30% en ocupación hotelera, la plaza catamarqueña exhibe oscilaciones muy pronunciadas entre fines de semana largos, con balances marcadamente negativos fuera de las fechas pico.

La falta de líneas de financiación accesibles para los viajeros y la ausencia de campañas continuas de difusión figuran entre los principales escollos señalados por los prestadores. El dirigente remarcó que, a diferencia de otros distritos del Norte que sostienen estrategias de posicionamiento agresivas, la plaza local carece de herramientas de estímulo al consumo, perdiendo competitividad frente a provincias vecinas con mayor presencia en ferias y medios nacionales.

Esta desaceleración concuerda con los registros de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que midió una caída interanual del 8% en el caudal de turistas en el país. El relevamiento evidenció además estadías más breves y una severa disminución del gasto diario por persona, recortando consumos recreativos en paseos urbanos como la Casa de la Puna, el Pueblo Perdido y El Jumeal.

Desventaja comercial y severos reparos hacia Raúl Jalil

La carencia de un plan estratégico de promoción reactivó los cuestionamientos dirigidos hacia Raúl Jalil. Diversos operadores y prestadores fustigan que el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte provincial limite su política a esperar los números estacionales de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, desatendiendo el resto del calendario anual e ignorando las demandas de subsidios de tasa para compras turísticas.

A este déficit de gestión se suma la contradicción de una administración que gasta sumas millonarias en eventos oficiales pero no garantiza conectividad ni estímulos al sector privado. Empresarios locales denuncian que pueblos del interior con potencial paisajístico como Andalgalá deben autofinanciar su permanencia en el mercado, mientras el Gobierno provincial desatiende la infraestructura de servicios y tolera la pérdida de rentabilidad de las pymes hoteleras y gastronómicas.

El difícil momento de los prestadores expone la falta de respuestas hacia el sector turístico de Catamarca. Con agencias al borde de la asfixia operativa, un consumo interno recortado a gastos elementales y nula inversión publicitaria institucional, los operadores reclaman al Poder Ejecutivo medidas financieras de alivio y una política promocional seria que rescate a una actividad económica clave para el empleo regional.

Fuente: El Aconquija