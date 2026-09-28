Un amplio operativo llevado a cabo por fuerzas de seguridad capitalinas concluyó con la aprehensión de cuatro mujeres imputadas en una causa por daños en Catamarca. Personal de la División Investigaciones de la Policía provincial encabezó diversos allanamientos coordinados para dar cumplimiento a órdenes judiciales emitidas por la Fiscalía de Instrucción de Novena Nominación, vinculadas a destrozos materiales bajo investigación penal.

La medida restrictiva recayó sobre cuatro personas identificadas como dos jóvenes de apellido Vera, de 23 y 26 años, junto a dos mujeres de apellido Leiva, de 30, y Cedrón, de 35 años. Todas ellas presentaban requerimientos formales de detención emanados del mismo juzgado, quedando bajo custodia en averiguación del hecho a la espera de sus respectivas declaraciones indagatorias ante los magistrados intervinientes.

El accionar policial demandó la intervención de grupos especiales y diversas dependencias operativas que aseguraron el perímetro durante la irrupción en los domicilios señalados. Aunque no se precisaron oficialmente mayores detalles respecto a los antecedentes directos del pleito o el secuestro de otros elementos probatorios, las autoridades confirmaron que el motivo central de las órdenes respondió a destrozos intencionales.

Tras culminar los procedimientos, las cuatro acusadas fueron trasladadas hacia sedes policiales para los exámenes médicos de rigor y su posterior alojamiento preventivo. El expediente continúa tramitándose en la sede judicial interviniente, que deberá determinar en las próximas jornadas las responsabilidades individuales y resolver si las causantes continuarán privadas de su libertad o bajo medidas cautelares alternativas.

Disparidad operativa y fuertes reparos hacia Raúl Jalil

La movilización de cuantiosos efectivos para causas de conflictividad vecinal reavivó los cuestionamientos dirigidos hacia Raúl Jalil. Diversos sectores comunitarios fustigan que el Ministerio de Seguridad afecte grupos tácticos de elite y múltiples unidades móviles a resolver litigios por deterioros materiales particulares, mientras los corredores comerciales de la periferia quedan desguarnecidos y sufren asaltos violentos en horarios nocturnos sin ningún tipo de custodia preventiva.

A esta asignación desigual de recursos se suma la contradicción entre los anuncios de inversión institucional y la falta de mecanismos de mediación territorial previa. Dirigentes barriales señalan que los organismos del Estado provincial no intervienen oportunamente para descomprimir las disputas vecinales, tolerando que los enfrentamientos escalen hasta convertirse en causas penales que saturan los tribunales capitalinos sin brindar soluciones comunitarias de fondo.

El resultado de las medidas judiciales expuso las contradicciones de la respuesta oficial frente a los daños en Catamarca. Con fuerzas especiales volcadas a contener roturas consumadas y una manifiesta escasez de patrullaje diario en avenidas comerciales, los frentistas reclaman al Poder Ejecutivo una reorientación estratégica de los recursos de seguridad orientada a prevenir el delito y asegurar el bienestar general de las familias.

Fuente: El Aconquija