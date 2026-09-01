Milei calificó de «muy fuerte» el guiño de Trump sobre las Malvinas pero Gran Bretaña le bajó el tono

Javier Milei aprovechó el guiño de Donald Trump por las Malvinas para meterlo en su propia agenda y dijo que será parte de la reunión de gabinete de este martes en la Casa Rosada. “Ayer ha pasado algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, dijo el libertario en una entrevista radial donde habló del retiro de Lionel Messi de la Selección argentina.

Milei se entusiasmó por las declaraciones que hizo el republicano este lunes en el Despacho Oval, cuando un periodista le preguntó por la postura de Estados Unidos sobre la soberanía del archipiélago. “Siempre reviso cada posición. Esa es apenas una entre muchas”, respondió el mandatario norteamericano, sin comprometerse a nada concreto pero sin descartar tampoco un cambio. La frase llegó después de que medios británicos reportaran la semana pasada que el gobierno de Trump estaría evaluando retirar su respaldo histórico a la posición del Reino Unido sobre las islas, como forma de presionar a Londres para que eleve su gasto en Defensa hasta el 3% del PBI que reclama la Casa Blanca a sus socios de la OTAN. Así, la ambigüedad de Trump tendría menos que ver con Argentina que con una pulseada financiera entre Washington y Londres.

El primer funcionario británico en salir a responder fue John Healey, canciller del Tesoro (equivalente a ministro de Hacienda) del gobierno de Andy Burnham, que asumió como primer ministro en julio pasado tras la salida de Keir Starmer. Healey remarcó que no recibió “ninguna sugerencia” previa de sus pares estadounidenses sobre un eventual cambio de posición, y fue tajante en su respuesta al medio The Times: “Las Islas Malvinas son británicas y las Islas Malvinas seguirán siendo británicas mientras las Islas Malvinas así lo deseen”.

Healey había sido hasta junio pasado el secretario de Defensa británico, cargo que dejó tras un confuso episodio de renuncia ligado justamente a una disputa por el financiamiento militar, antes de asumir en julio al frente del Tesoro. El gobierno británico, en paralelo, reiteró su compromiso “inquebrantable y duradero” con mantener a las islas como Territorio Británico de Ultramar, en línea con la voluntad de sus habitantes.

No es la primera vez que Milei liga el reclamo de soberanía sobre Malvinas al vínculo con Washington: en abril de este año ya había anticipado que reforzaría el planteo remarcando la alianza entre la Argentina y Estados Unidos, en un contexto distinto y sin que mediara ningún gesto público de Trump como el de esta semana. La diferencia esta vez es que la frase del propio Trump alcanzó para que la Casa Rosada la lea como una oportunidad, y para que Londres respondiera en cuestión de horas, antes incluso de que el Gobierno argentino hiciera cualquier planteo formal.

MC