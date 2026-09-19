Trump dice que llegó a un acuerdo para “asumir el control permanente sobre la seguridad en Groenlandia”

Donald Trump afirmó que llegó a un acuerdo con Dinamarca sobre Groenlandia. Así lo publicó en Truth Social, sin que aún haya habido reacción por parte de Dinamarca.
“Me complace anunciar que los Estados Unidos de América han llegado a un acuerdo con el Reino de Dinamarca y Groenlandia que otorga a los Estados Unidos el control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades en Groenlandia, abordando por completo TODAS nuestras numerosas inquietudes”, ha señalado el presidente de EE.UU.
Según Trump, “esto no supondrá NINGÚN COSTO para los Estados Unidos. Bajo mis instrucciones, trabajamos con representantes de Dinamarca y Groenlandia para garantizar que los Estados Unidos tengan PARA SIEMPRE la capacidad total de hacer lo necesario en Groenlandia para asegurar y defender la seguridad tanto de Groenlandia como de los Estados Unidos de América”.
“Además”, dijo Trump, “a partir de ahora, ningún adversario de EE.UU. podrá tener jamás una base ni presencia militar en Groenlandia, ni realizar inversiones sensibles allí, sin nuestra aprobación expresa por escrito”.
“Durante más de 100 años”, según el presidente de EE.UU., “los presidentes han conocido la importancia estratégica de Groenlandia, pero NINGUNO de ellos pudo hacer nada al respecto. Me enorgullece ser el presidente que ha abordado esta situación tan importante de manera permanente y definitiva”.
Según Trump, se trata de un acuerdo “vida infinita; ¡no tiene fecha de caducidad! Iniciaremos de inmediato el proceso para desarrollar una importante presencia militar en la zona adecuada de Groenlandia (hay muchas disponibles). Trabajaremos con el pueblo de Groenlandia en su desarrollo y construcción. Esta solución es excelente para los Estados Unidos de América, Dinamarca, Groenlandia y todos nuestros aliados. Esperamos trabajar con el maravilloso pueblo de Dinamarca y Groenlandia hacia un futuro magnífico en relación con esta vasta y altamente estratégica extensión de territorio. ¡La protegeremos celosamente! Este es un sueño hecho realidad para los Estados Unidos de América; un sueño muy importante, histórico y especial”.