A casi tres meses de haber dejado la Jefatura de Gabinete, Manuel Adorni continúa trasladándose en un vehículo oficial y cuenta con custodia de fuerzas federales. Se trata de una Toyota SW4 modelo 2022 que acumula más de 50 infracciones de tránsito entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia, por un monto que supera los $10 millones.

El vehículo pertenece al Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), actualmente presidido por Daniel Scioli, y fue cedido a la Jefatura de Gabinete el 7 de enero de 2025, durante la gestión de Guillermo Francos. El permiso de uso establecía que la camioneta debía ser utilizada para los traslados oficiales del jefe de Gabinete y su comitiva.

Aunque Adorni dejó el cargo el 27 de junio y su sucesor, Diego Santilli, no utilizó el vehículo, la camioneta continúa bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. Desde ese organismo señalaron que actualmente el vehículo “reviste funciones dentro del Ministerio de Seguridad de la Nación” y que su utilización es definida por esa área.

La camioneta fue vista esta semana en las inmediaciones del departamento de Adorni, en el barrio porteño de Caballito. También fue utilizada para trasladarlo acompañado por agentes de seguridad.

La custodia del exfuncionario

Desde el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, explicaron que Adorni cuenta con custodia durante seis meses después de dejar el cargo, de acuerdo con una evaluación de riesgo. Si al cumplirse ese período se considera necesario, el esquema puede extenderse.

Sin embargo, un exfuncionario del área señaló que no es habitual que un exjefe de Gabinete mantenga custodia, aunque aclaró que la decisión depende del nivel de riesgo determinado por Seguridad.

Durante su gestión, Adorni había mencionado un episodio de violencia en la vía pública y presuntas amenazas para explicar por qué se trasladaba con protección. En ese momento sostuvo que el uso de la custodia se encontraba dentro de la normativa.

Las multas del vehículo

La situación del vehículo también quedó expuesta por las infracciones acumuladas. En los registros porteños figuraban esta semana cuatro multas correspondientes a fines de agosto y comienzos de septiembre, por un total de $1,8 millones. En la provincia de Buenos Aires aparecen otras 27 infracciones, ocho de ellas posteriores a la salida de Adorni del Gobierno, por unos $1,3 millones.

El registro de la Ciudad había llegado a mostrar 144 multas asociadas al dominio de la camioneta, de las cuales 41 correspondían al período posterior a la salida de Adorni de la Casa Rosada y superaban los $8 millones. Horas después de que se constatara públicamente el uso del vehículo, esas infracciones dejaron de figurar en el sistema.

Según explicaron desde la administración porteña, las multas de los vehículos de la flota del Estado nacional se cobran como a cualquier otro automóvil. Desde el Inprotur, en tanto, señalaron que los gastos derivados del vehículo están a cargo de la Jefatura de Gabinete.

En la provincia de Buenos Aires, las infracciones continuaban registradas.

La investigación sobre su patrimonio

La continuidad de la custodia y el uso del vehículo oficial se conocen mientras Adorni atraviesa una instancia clave en la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

El exfuncionario debía presentar el 26 de agosto explicaciones sobre la evolución de su patrimonio, pero solicitó una prórroga y la nueva fecha fue fijada para este miércoles. La presentación se realiza ante la investigación que tramita en la fiscalía de Gerardo Pollicita.

La Justicia espera que Adorni detalle los movimientos de su patrimonio, sus gastos y el origen de los fondos utilizados para afrontarlos.

El caso comenzó a tomar relevancia después de que, en marzo, cuando todavía era jefe de Gabinete, Adorni afirmara que todo lo que debía estar declarado figuraba en sus declaraciones. Sin embargo, en junio reconoció durante una entrevista que tenía ahorros que no habían sido declarados y que provenían de inversiones en criptomonedas.

Ahora deberá presentar ante la Justicia la documentación correspondiente para explicar la evolución de sus bienes y movimientos financieros.