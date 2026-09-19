Javier Milei viajará el próximo lunes 21 de septiembre a Nueva York para participar de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Será su decimoctava visita a Estados Unidos desde el inicio de su gestión.

La agenda oficial comenzará el martes por la tarde, cuando el mandatario diserte en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah. Allí recibirá la distinción “Ohev Yisrael” por su respaldo a la comunidad judía.

Más tarde, Milei mantendrá reuniones con el especialista Roberto Salinas y con el economista Xavier Sala-i-Martin.

El miércoles 23 será el momento central de la gira, con su participación en el Debate General de la Asamblea General de la ONU. Allí expondrá los principales lineamientos de la política exterior argentina y abordará el reclamo del país por la soberanía de las Islas Malvinas.

Durante esa misma jornada también participará de una conferencia sobre valores occidentales, libertad económica y seguridad estratégica. Además, tiene previstos encuentros con empresarios y con el rabino Simón Jacobson.

El jueves 24, Milei cerrará su agenda en Nueva York con una exposición ante The Economic Club of New York. Luego emprenderá el regreso a la Argentina.