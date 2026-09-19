La reiteración de maniobras no autorizadas sobre conexiones domiciliarias encendió las alertas sobre el servicio eléctrico en Catamarca. La empresa distribuidora estatal Energía de Catamarca Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (EC SAPEM) emitió un comunicado oficial dirigido a los vecinos de la villa turística de El Rodeo, advirtiendo sobre la detección de casos reiterados de manipulación de llaves térmicas ubicadas dentro de los pilares de medición.

La distribuidora provincial remarcó que estas intervenciones irregulares sobre instalaciones ajenas generan alteraciones graves en el suministro de energía tanto en viviendas familiares como en locales comerciales. Frente a esta situación, la prestataria recordó a los usuarios que está terminantemente prohibido accionar mecanismos eléctricos fuera del ámbito privado e instó a formular denuncias a través de las líneas telefónicas y aplicaciones institucionales.

El llamado de la compañía energética puso en evidencia la desprotección técnica de las cajas de registro emplazadas sobre la vía pública en los departamentos del interior. Usuarios y comerciantes de la villa veraniega manifestaron su inquietud ante cortes imprevistos y bajas de tensión provocados por terceros, situaciones que comprometen el funcionamiento de electrodomésticos y mercaderías refrigeradas en horario diurno.

Para contener el avance de estas anomalías, la empresa prestadora solicitó a los vecinos evitar cualquier tipo de intervención particular y canalizar los avisos mediante la línea gratuita 0800-444-0078, la aplicación móvil institucional o el servicio policial del 911, con el fin de que las cuadrillas técnicas verifiquen las irregularidades sin exponer a la población a accidentes por descargas.

Pilares desprotegidos en El Rodeo y cuestionamientos a la gestión de Raúl Jalil

La vulnerabilidad en las redes de distribución reactivó los cuestionamientos dirigidos a la administración que encabeza Raúl Jalil. Vecinos de las localidades turísticas fustigan que el Gobierno provincial no exija a la empresa energética esquemas de cerramiento inviolables ni cuadrillas permanentes de guardia en las villas de montaña, dejando la estabilidad del suministro a merced de acciones individuales no fiscalizadas.

A este déficit de seguridad se añade la disconformidad ciudadana por el impacto de los aumentos tarifarios que autorizó el Ejecutivo en las boletas de luz. Referentes de las cámaras comerciales advierten que los usuarios abonan costos elevados mientras la infraestructura de distribución continúa expuesta al sabotaje o manipulación callejera, sin que los entes reguladores de la provincia exijan inversiones que garanticen la inviolabilidad del sistema.

El comunicado emitido en El Rodeo ratifica las fallas operativas que persisten en torno al servicio eléctrico en Catamarca. Con instalaciones vulnerables en la vía pública y advertencias oficiales que trasladan la vigilancia a la comunidad, los usuarios del interior exigen al Poder Ejecutivo provincial la modernización de los pilares de medición y patrullajes técnicos periódicos para blindar las redes energéticas.

Fuente: El Aconquija