El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, fue denunciado penalmente por la operación realizada por Central Puerto con su participación en la minera canadiense AbraSilver.

La presentación fue realizada este viernes por la abogada Virginia Marta Cassola y también alcanza a directivos y accionistas de Central Puerto. La denuncia plantea posibles delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario, defraudación y utilización o suministro indebido de información privilegiada o reservada.

Central Puerto había adquirido en 2024 el 9,9% de AbraSilver por unos US$25,5 millones. Esta semana vendió esa participación por US$163,1 millones, lo que representó una ganancia de US$137,6 millones y una rentabilidad en dólares del 539% en dos años.

La presentación judicial, que quedó radicada en el juzgado 11, actualmente subrogado por Ariel Lijo, solicita determinar si Caputo intervino de manera irregular en la aprobación del RIGI para el proyecto de oro y plata Diablillos, ubicado entre Salta y Catamarca, con el objetivo de generar un beneficio económico para Central Puerto.

Además, pide investigar si existió una actuación coordinada entre funcionarios y empresarios, si hubo utilización de información que todavía no era pública y si la venta de las acciones estuvo relacionada con información obtenida durante el proceso de aprobación del régimen.

La denuncia también solicita determinar qué funcionarios intervinieron en el trámite del RIGI, qué información manejaban, qué comunicaciones mantuvieron con representantes de AbraSilver y Central Puerto y si existieron gestiones o decisiones por fuera de los procedimientos habituales.