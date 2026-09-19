En el Salón Cruce de los Andes del Centro Cívico de San Juan se desarrolló la III Reunión del Consejo Nacional de Seguridad Interior, un espacio de encuentro entre el Gobierno Nacional y las provincias destinado a fortalecer el trabajo conjunto, intercambiar experiencias y coordinar políticas de prevención y seguridad frente a las distintas realidades de cada territorio.

Del encuentro participaron el gobernador de San Juan, Abg. Marcelo Orrego; la ministra de Seguridad de la Nación, Mg. Alejandra Susana Monteoliva; el titular del Poder Legislativo de San Juan, Fabián Martín, y el secretario de Seguridad y Orden Público de San Juan, Enrique Delgado, junto a ministros y secretarios de Seguridad de las distintas jurisdicciones del país, jefes de las Fuerzas Federales y autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Catamarca estuvo representada por el secretario de Seguridad, Dr. Gastón Venturini Quiroga, quien participó de la jornada acompañado por el subjefe de Policía, Crio. Gral. Lic. Omar Gustavo Seiler.

Entre las principales temáticas abordadas durante el encuentro se destacaron el bienestar de las Fuerzas de Seguridad, el Programa para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios, las acciones de cooperación vinculadas a la seguridad durante la visita del papa León XIV a la Argentina y el fortalecimiento de la preparación y respuesta ante fenómenos climáticos y eventuales escenarios de emergencia, entre otros temas de interés federal.

En este marco, Catamarca compartió las líneas de trabajo que viene desarrollando para acompañar al personal policial y penitenciario, entre ellas el Programa Integral de Bienestar Policial y el Área de Bienestar Laboral Penitenciario, con acciones vinculadas a la salud, asistencia social, acompañamiento y actividades deportivas y recreativas.

Durante el intercambio, el secretario de Seguridad presentó también experiencias y acciones implementadas por la provincia en materia de prevención y fortalecimiento de la capacidad operativa de las fuerzas. Entre ellas, destacó el operativo desarrollado durante la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que durante diez jornadas recibió más de 1,7 millones de visitantes, y la implementación de las Pulseras de Reencuentro, una herramienta gratuita destinada a niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores para facilitar el contacto con sus responsables ante una eventual separación durante eventos de gran convocatoria.

Asimismo, puso en valor el trabajo que Catamarca viene desarrollando junto a la Agencia Federal de Emergencias (AFE) frente al fenómeno El Niño, orientado a fortalecer la preparación y capacidad de respuesta de los sistemas de protección ante eventuales escenarios de riesgo.

Acuerdos de cooperación

En el marco de la reunión se avanzó en distintos acuerdos de cooperación entre Nación y las provincias. Entre ellos, se suscribieron instrumentos vinculados al trabajo conjunto en materia de seguridad durante la visita del papa León XIV a la Argentina y a la adhesión al Programa para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios.

En este contexto, Catamarca avanzó además en materia de cooperación federal vinculada a la prevención y abordaje de delitos específicos. El secretario de Seguridad llevó consigo el Acta de Adhesión al Consejo Federal de Delitos Económicos, suscripta por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia de Catamarca, Dr. Alberto Natella, que formaliza la incorporación de la provincia a este ámbito destinado a coordinar acciones y políticas para la prevención de la criminalidad organizada y el fortalecimiento de herramientas frente a la delincuencia económica.

Asimismo, se presentó para la firma de la Provincia el Convenio de Adhesión a la Guía sobre Investigación en Casos de Personas Desaparecidas en relación con el Delito de Trata, que establece lineamientos y buenas prácticas para promover su aplicación en el ámbito de las fuerzas policiales y organismos competentes, así como acciones de difusión, capacitación y articulación institucional.

La participación de Catamarca permitió compartir experiencias concretas de gestión, conocer iniciativas desarrolladas en otras provincias y avanzar en nuevos acuerdos de cooperación, fortaleciendo los vínculos de trabajo con Nación y las distintas jurisdicciones del país.