Una inédita comitiva de 40 empresas de Malvinas visita el sur de Chile para aumentar las provisiones de las islas

Una comitiva de 42 empresarios y funcionarios británicos de Malvinas empezó este lunes en Punta Arenas, sur de Chile, una ronda de negocios para abastecer las islas de más provisiones. El encuentro, llamado Punta Arenas Business Showroom, se hace en la Sala Kaweskar del Hotel Cabo de Hornos y termina el martes al mediodía. Lo organizan la Falkland Islands Development Corporation (FIDC), la agencia de desarrollo que financia el gobierno ocupante, la Municipalidad de Punta Arenas y la naviera chilena Easter Island. Según la prensa trasandina, es la delegación comercial más numerosa que las islas mandaron al continente.

La apertura estuvo a cargo del alcalde Claudio Radonich, el gerente general de Easter Island, Pablo Pacheco Mancilla, y la subdirectora general de la FIDC, Louise Ellis, que encabeza la comitiva. El programa oficial prevé tres rondas de reuniones bilaterales entre empresas de ambos lados, una cena de recepción auspiciada por la naviera y la agencia isleña, y un cierre con los mismos oradores. “Vamos a hacer como el gran supermercado, el gran home center de la isla para los habitantes de la isla”, resumió Radonich en la previa, según consignó el diario Clarín.

El objetivo es darle carga a la ruta marítima directa entre Punta Arenas y Puerto Argentino (Stanley para los británicos) que Easter Island, con sede en Valparaíso, planea inaugurar a mediados de noviembre. De acuerdo con la prensa chilena, el buque llevará bandera chilena y transportará entre 400 y 600 toneladas por viaje en contenedores secos, refrigerados y tanques de gas. La conexión reduciría a la mitad la distancia que hoy separa a las islas de Montevideo, su principal puerto de abastecimiento en el continente. Una ruta entre Punta Arenas y las islas ya funcionó durante décadas y se interrumpió a principios de los 2000, cuando dejó de ser rentable.

El cuadernillo que la FIDC repartió entre los participantes detalla qué busca cada integrante de la delegación. Supermercados, ferreterías y restaurantes de Stanley quieren proveedores de alimentos frescos, productos de limpieza y bebidas. Constructoras e importadores buscan cemento, madera, herramientas y materiales eléctricos. La firma de ingeniería RSK dice que le interesa desarrollar rutas alternativas que puedan “reducir la dependencia de las compras en el Reino Unido” y acortar los plazos de entrega. La pesquera Consolidated Fisheries, que captura merluza negra, busca carnada, aparejos y embalajes. La asociación que agrupa a las 13 pesqueras de las islas quiere evaluar “una segunda ruta marítima” para exportar productos congelados a Corea del Sur y Taiwán.

La comitiva no es solo privada. Viajaron cuatro funcionarios del gobierno británico en las islas, de las áreas de Agricultura, Bioseguridad, Obras Públicas y Desarrollo Comercial, y dos responsables de logística del British Antarctic Survey, el instituto polar que depende de Londres. También participan la Falkland Islands Company, la empresa más antigua del archipiélago, fundada en 1851, de la que Eduardo Elsztain es accionista; Stanley Services, una sociedad entre el gobierno isleño y un grupo privado que abastece de combustible a la flota pesquera; y 60 South, una empresa de cruceros antárticos que usa Punta Arenas como base de verano. Varios de los empresarios son chilenos radicados en las islas.

La ronda de negocios empezó un día después de que el ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, avalara públicamente el intercambio y lanzara una polémica frase sobre la soberanía. “Chile ha señalado que apoya la pretensión argentina, su reclamo de soberanía sobre las Malvinas o Falkland, pero hay una situación de hecho: un país amigo hace 200 años ejerce soberanía sobre las islas”, dijo el domingo en Radio Polar de Magallanes. Defendió el “derecho de ejercer el comercio” y cuestionó el Decreto 256 de 2010, que exige autorización argentina a los buques que van a las islas por aguas nacionales. Radonich, por su parte, sostiene que el encuentro “no rompe en modo alguno” el apoyo chileno al reclamo argentino.

El evento llega en plena escalada del Gobierno sobre Malvinas. El canciller Pablo Quirno advirtió a principios de mes que “las empresas que operen en Malvinas van a tener que decidir si operan allí o vienen a la Argentina”. El proyecto de “Defensa de la Soberanía Nacional”, que el Ejecutivo envió a Diputados, amplía las sanciones de la Ley 26.659 a la actividad petrolera y la pesca no autorizada y a los proveedores de esas actividades. Si se aprueba en esos términos, varias de las firmas que están en Punta Arenas podrían quedar alcanzadas.

En la Casa Rosada, la preocupación va más allá del comercio. “Hay preocupación porque están pensando armar un puerto multifuncional, un centro logístico con la excusa del comercio”, le dijo a elDiarioAR una fuente oficial. El sábado, la Armada chilena volvió a impulsar un proyecto de puerto multipropósito en Bahía Catalina, en Punta Arenas, que su comandante en la zona definió como la base para un “nodo logístico naval, científico e industrial en el extremo austral”.

MC