San Fernando del Valle de Catamarca volvió a posicionarse como sede de eventos de alcance nacional con la realización del 8° Encuentro de Mujeres Arquitectas. Las organizadoras destacaron especialmente el acompañamiento de Turismo Capital y la articulación lograda con prestadores, emprendedores y atractivos de la ciudad.

El Turismo de Reuniones sumó durante el fin de semana una nueva experiencia en la Capital catamarqueña. Del 25 al 27 de septiembre, la ciudad fue sede del 8° Encuentro de Mujeres Arquitectas (EMA 8), que convocó a arquitectas, urbanistas, investigadoras y referentes de distintos puntos del país.

Alrededor de 25 expositoras, 160 arquitectas inscriptas, representantes de 19 provincias y 48 estudiantes de la carrera participaron del encuentro, al que también se sumó público general durante las diferentes jornadas.

“Hemos movilizado más de 200 personas estos días, pero alrededor de 300 estuvieron involucradas en la logística y la articulación con los diversos actores, tanto de la provincia como a nivel nacional”, señaló Paola Soria, integrante de la organización.

Durante tres días, conferencias, mesas de debate, talleres, actividades culturales y recorridos por la ciudad permitieron reflexionar sobre las formas de habitar, proyectar y transformar territorios más inclusivos, equitativos y democráticos.

Turismo, producción y servicios

La realización del EMA 8 permitió, además, generar movimiento en distintos sectores vinculados con la actividad turística. En este contexto, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital acompañó la organización mediante diferentes acciones.



Por un lado, el Observatorio de Turismo Municipal realizó un relevamiento destinado a obtener información sobre el impacto turístico, hotelero y socioeconómico generado por el encuentro. A su vez, el equipo responsable de potenciar el segmento MICE o Turismo de Reuniones articuló con prestadores y facilitó información para que las visitantes pudieran acceder a atractivos, productos regionales, gastronomía y servicios de alojamiento.

“De más está decir que el trabajo con Turismo Capital y la Municipalidad fue excelente y crucial para nosotras”, destacó Soria.

“Nos asesoraron en todo, pusieron a disposición las plataformas de prestadores, hubo obsequios para nuestras disertantes y más de 20 comercios ofrecieron promociones especiales en gastronomía y alojamiento para las asistentes”, agregó.

El trabajo artesanal también protagonistas

Durante la jornada del sábado, en el Nodo Tecnológico, emprendedores catamarqueños tuvieron la oportunidad de exhibir y comercializar sus productos.

Participaron Herencia del Viejo Valle; Warmi Q’hana; Miski Maki; Rocío de Miel y Abu Puchi.

La presencia de estos emprendimientos permitió sumar al encuentro una muestra de sabores, saberes y producciones que forman parte de la identidad catamarqueña.

Del congreso a descubrir la ciudad

La experiencia tuvo su cierre con una propuesta especialmente pensada para que las participantes pudieran conocer y disfrutar San Fernando del Valle de Catamarca más allá de las actividades del congreso.

Turismo Capital colaboró en la articulación del recorrido realizado durante la última jornada, que incluyó el paseo en el Bus Turístico a diferentes puntos del microcentro, el Ecoparque El Jumeal y Pueblo Perdido de la Quebrada,y hasta un almuerzo acompañado de música folklórica en Casa de la Puna.



El itinerario permitió mostrar en pocas horas diferentes perfiles de la oferta turística de la ciudad: patrimonio histórico y cultural, arqueología, naturaleza, gastronomía, artesanías y expresiones artísticas locales.

La organización también destacó el acompañamiento de arquitectas pertenecientes a diferentes áreas de los Estados provincial y municipal, colegios profesionales de otras provincias que declararon de interés al encuentro y el auspicio de la Universidad Nacional de Catamarca y de la Universidad Nacional de Tucumán.