La causa por el crimen del exministro de Desarrollo Social de Catamarca, Juan Carlos Rojas, tendrá mañana una instancia clave en la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos de Catamarca.

La audiencia está prevista para las 9 horas y se centrará en el planteo presentado por la querella contra el fallo que rechazó el pedido de nulidad del ateneo médico realizado en Córdoba, una de las actuaciones incorporadas al expediente.

La querella apeló la resolución y ahora será la Cámara de Apelaciones la encargada de analizar los argumentos planteados y resolver sobre la cuestión.

El caso continúa bajo análisis judicial, mientras las partes aguardan definiciones respecto de distintas medidas y elementos incorporados a la investigación por la muerte de Rojas.