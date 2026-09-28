El Ministerio de Hacienda y Obra Pública informó el cronograma de acreditación de los haberes correspondientes a septiembre de 2026 para los trabajadores de la Administración Pública Provincial.

De acuerdo con el calendario oficial, el pago se realizará en las siguientes fechas:

Miércoles 7 de octubre: cobrarán los docentes , correspondientes a todas las terminaciones de DNI.

cobrarán los , correspondientes a todas las terminaciones de DNI. Jueves 8 de octubre: será el turno de los empleados de la Administración Pública Provincial.

De esta manera, el Gobierno provincial confirmó las fechas en las que estarán disponibles los haberes correspondientes al mes de septiembre.