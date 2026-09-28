El diputado mandato cumplido y referente del PRO en Catamarca, Enrique Cesarini, se refirió al escenario político provincial y nacional, al futuro del partido y a las conversaciones que distintos sectores de la oposición mantienen de cara a las próximas elecciones.

Cesarini contó que recientemente participó de un encuentro en Buenos Aires convocado por Hernán Lacunza, donde se reunieron referentes del PRO de distintas provincias para analizar el escenario político que viene. También mencionó la reunión de referentes del partido realizada en Jujuy, a la que no pudo asistir por cuestiones personales.

En ese marco, sostuvo que el principal objetivo del PRO es fortalecer la estructura partidaria en Catamarca y mantener abiertos los canales de diálogo con los distintos sectores de la oposición.

Consultado sobre la posibilidad de que el PRO se aleje de Javier Milei a nivel nacional, Cesarini señaló que el partido trabaja con distintos escenarios y que todavía no está definido si habrá una alianza electoral. Al mismo tiempo, destacó que el PRO se siente parte del proyecto económico impulsado por el actual Gobierno nacional, aunque reconoció que existen diferencias.

“El escenario puede ser de alianza o no, ya veremos. Falta mucho. Ahora el trabajo se centraliza en fortalecer los partidos provinciales”, expresó.

Diálogo con todos los sectores

Respecto del armado opositor en Catamarca y las reuniones que Javier Galán viene manteniendo con distintos referentes, entre ellos Rubén Manzi, Thiago Puente y Flavio Fama/Ávila, Cesarini aseguró que desde el PRO están dispuestos a dialogar con todos.

“Nosotros estamos desde el PRO hablando con todos los sectores de la provincia. Nos sentimos identificados con toda la oposición”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que el objetivo del partido es volver a conducir los destinos de Catamarca y que no existe una negativa a sentarse con ningún espacio político.

“Por todo el mundo. No hay nadie con quien no tengamos ninguna pretensión de sentarnos. Al contrario, el partido tiene un interés y el objetivo claro es ir por recuperar la provincia de Catamarca”, sostuvo.

El desafío de construir un gran frente

Cesarini también respaldó la posibilidad de conformar un frente amplio opositor y consideró que los resultados de la última elección dejaron en evidencia la necesidad de avanzar en una estrategia conjunta.

“Los resultados de la última elección fueron claros: la única forma de poder ser competitivo y recuperar la provincia es unificando y generando ese gran frente”, manifestó.

Sin embargo, aclaró que ahora el desafío será transformar esa voluntad política en un acuerdo concreto: “Las voluntades mayoritariamente están puestas, ahora hay que ver si eso lo podemos efectivizar”.

Reordenamiento interno del PRO

Por último, el dirigente se refirió a la situación interna del PRO luego de la disputa partidaria y aseguró que actualmente trabajan en el reordenamiento de la estructura tanto en la Capital como en el interior provincial.

“La interna se transitó, se está trabajando en el interior. Con Carlos, más allá de la relación política, tengo una relación de amistad; permanentemente hablo”, explicó.

Según Cesarini, el objetivo es reestructurar el partido y recuperar competitividad electoral de cara al próximo escenario político provincial.