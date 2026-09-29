La Municipalidad de la Capital, a través de la Secretaría de Salud, llevará a cabo una nueva edición del programa sanitario «Ver para Crecer» el próximo miércoles 30 de septiembre, de 15:00 a 18:00 h, en las instalaciones del Centro Vecinal La Cruz Negra, ubicado en la intersección de las calles Capitán Salas y Coronel Olmos.

La propuesta está orientada a garantizar el acceso a la salud visual mediante atención médica oftalmológica gratuita y la provisión directa de anteojos recetados para aquellas familias del sector que no cuentan con cobertura de obra social.

El operativo responde a una política comunal de descentralización de los servicios de salud pública, acercando especialistas y tecnología directamente a los barrios para dar respuesta a demandas esenciales sin demoras burocráticas.

A través de un dispositivo móvil especialmente equipado, los profesionales realizan durante la misma jornada la evaluación clínica, la prescripción oftalmológica y la confección en el acto de los lentes graduados, permitiendo que los pacientes regresen a sus hogares con su prescripción resuelta.

La cobertura del programa alcanza a personas a partir de los 10 años, articulando tanto a quienes fueron relevados previamente casa por casa por los agentes sanitarios y equipos territoriales como a los vecinos del área que concurran el día del operativo.

Desde el área comunal informaron que la atención se brindará estrictamente por orden de llegada, disponiéndose de un total de 75 números para asegurar un circuito ordenado y una óptima calidad de atención a todos los asistentes.