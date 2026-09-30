El senador por Ancasti, Rodolfo Santillán, se refirió a los reclamos planteados durante los últimos días por pobladores de Ancasti y El Alto ante una posible actividad minera en la zona y cuestionó la falta de información oficial hacia los vecinos y las autoridades locales.

En diálogo con Catamarca es Noticia, Santillán señaló que hasta el momento no hubo comunicación por parte de la Secretaría de Minería ni de las empresas involucradas con los pobladores de Ancasti.

“Estamos en falta de información porque la gente de Minería, la Secretaría de Minería o la empresa nunca se comunicaron con los pobladores”, manifestó el legislador, quien consideró que la principal preocupación de los vecinos surge precisamente de la falta de precisiones sobre qué actividades se desarrollarían y cuáles serían sus alcances.

En ese sentido, sostuvo que es necesario que las autoridades provinciales brinden explicaciones a los vecinos y a las autoridades departamentales. “Necesitamos información de qué es lo que va a pasar, qué va a hacer y todas esas cuestiones. La gente se molesta porque nadie le dijo nada”, expresó.

Preocupación por el agua y el impacto ambiental

Santillán recordó que años atrás se realizaron tareas de exploración en Ancasti, donde, según indicó, se habría detectado litio. También mencionó antecedentes similares en El Alto, aunque afirmó desconocer cómo avanzaron posteriormente esos proyectos.

El senador señaló que recibió consultas de numerosos vecinos preocupados por la situación y vinculó parte de esa inquietud con las experiencias de otras zonas mineras de la provincia.

“Ancasti tiene una flora y una fauna muy ricas y destruir eso sería un desastre”, sostuvo, al tiempo que remarcó especialmente la preocupación por el acceso al agua.

En ese sentido, recordó que el departamento atravesó dificultades durante los últimos años para garantizar el recurso tanto para el consumo humano como para los animales. Por ese motivo, manifestó sus reparos ante una eventual explotación de litio en la zona.

“No es lo más aconsejable”, consideró Santillán, aunque aclaró que, a su entender, la decisión debe contemplar la opinión de los habitantes del departamento. “El pueblo dirá si quiere o no minería”, afirmó.

Pedido de explicaciones a Minería

Consultado sobre si desde el ámbito institucional realizarán gestiones para conocer mayores detalles, el senador confirmó que se encuentran trabajando en ese sentido.

“Nos estamos reuniendo, estamos por trabajar sobre eso, de que nos den una explicación, que nos digan si hay un proyecto, si es viable, qué va a pasar en Ancasti con el tema minero”, explicó.

El legislador también señaló que, si bien los reclamos actuales tienen como uno de sus focos a El Alto, considera que podría tratarse de un mismo proyecto y por eso buscan obtener información oficial.

El Senado sesionará en Recreo

Por otra parte, Santillán confirmó que la sesión ordinaria del Senado provincial se realizará este jueves en la ciudad de Recreo, departamento La Paz.

El senador destacó la importancia de trasladar la actividad legislativa al interior provincial y anticipó que junto a los representantes de La Paz y El Alto presentarán un proyecto de resolución vinculado con la actividad de la algarroba y la generación de mano de obra local.

“Vienen las empresas a trabajar y no queremos que nos dejen afuera a la gente local, tanto de La Paz, como de Ancasti y como de El Alto”, explicó.

Durante la jornada también está prevista la inauguración de una sede de la Universidad Nacional de Catamarca en Recreo, actividad que contará con el acompañamiento de los senadores.