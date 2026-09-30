El ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz, confirmó que la entrega de los dúplex de Valle Chico está prevista para antes de fin de año y adelantó que el proceso comenzaría dentro de aproximadamente 30 días.

Según explicó, las viviendas serán entregadas de manera progresiva, con grupos de entre 20 y 40 unidades cada 15 días, hasta completar el total previsto.

“Todo nuestro plan de obra sigue trabajándose”, sostuvo Sáenz, quien remarcó que desde el Gobierno provincial continúan avanzando con las obras habitacionales y que la finalización y entrega de los dúplex está garantizada.

El ministro señaló además que las obras de viviendas se ejecutan con fondos provinciales, mientras que el Centro Comercial de Valle Chico responde a un esquema diferente, vinculado a la iniciativa privada.

Una entrega progresiva

Sáenz explicó que, si se mantiene el cronograma previsto, las primeras viviendas podrían comenzar a entregarse en alrededor de un mes. A partir de allí, las adjudicaciones se realizarían cada 15 días hasta completar el 100% de los dúplex antes de finalizar el año.

“Probablemente comencemos dentro de 30 días entregando 30, 40, 20, y vamos así cada 15 días entregando hasta terminar con el 100% de los dúplex antes de fin de año”, detalló.

Diferencias entre las obras de viviendas y el Centro Comercial

Durante la entrevista, el ministro también aclaró que existen distintos mecanismos de financiamiento para las obras que se desarrollan en Valle Chico.

En el caso de las viviendas, indicó que se trata de obras financiadas con recursos provinciales. En cambio, el Centro Comercial se desarrolla mediante una iniciativa privada.

Según explicó Sáenz, una empresa se hizo cargo del costo de la obra del centro comercial y la Provincia prevé devolver ese monto con los recursos provenientes de la venta de los dúplex.

Los locales comerciales tendrán oferta pública

En relación con el Centro Comercial de Valle Chico, el funcionario confirmó que la adjudicación de los locales se realizará mediante un proceso de oferta pública.

Los interesados deberán adquirir los pliegos en el Ministerio de Vivienda, que tendrán un costo accesible. Luego, las ofertas deberán presentarse en sobres cerrados en una urna que permanecerá en la Federación Económica.

La apertura y evaluación de las propuestas también se realizará en la sede de la entidad y con la presencia de los participantes.

Sáenz destacó que la reunión informativa sobre los locales contó con la participación de más de 100 interesados, lo que, según consideró, anticipa una importante cantidad de ofertas.

El ministro estimó además que el valor del metro cuadrado podría ubicarse entre 850 y 900 dólares, considerando el valor estimado del local, el terreno y los servicios.

Créditos para comerciantes

Otro de los puntos mencionados fue la posibilidad de acceder a una línea de crédito con tasas subsidiadas a través del Banco Nación, destinada a quienes quieran instalarse en el centro comercial.

Sáenz explicó que estos créditos podrán utilizarse tanto para afrontar la compra de los locales como para contar con capital de trabajo y adquirir la mercadería necesaria para ponerlos en funcionamiento.

Finalmente, consultado sobre las versiones vinculadas a posibles candidaturas, el ministro sostuvo que el Gobierno está concentrado actualmente en la gestión y en la resolución de los problemas de la provincia.

En ese sentido, consideró que el debate electoral todavía está lejos de las prioridades de la gestión y señaló que quienes comenzaron a hablar de candidaturas lo están haciendo de manera anticipada.