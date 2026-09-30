Un camión con sus insultos y una convocatoria contra la «Facho Week»: París recibe a Milei con protestas

Javier Milei llega este miércoles a París para encabezar la ronda de negocios conocida como “Argentina Week” pero el recibiento es poco cálido: un camión de Reporteros Sin Fronteras (RSF) recorre desde temprano toda la ciudad con una pantalla LED que muestra algunas de las frases más agresivas del Presidente contra los periodistas. La organización que registró más de 35 mensajes hostiles hacia los medios por día en la cuenta presidencial de X.

Equipos de RSF se juntaron esta mañana en el distrito 2 de la capital francesa con carteles de “¡Bienvenido, Milei!”. Después de una conferencia de prensa del director general de la ONG, Thibaut Bruttin, el camión salió hacia los Campos Elíseos, el Trocadero, el Louvre y el Panteón. En la pantalla, traducidas al francés, aparecían frases como “No odiamos lo suficiente a los periodistas” y “Son basuras repugnantes”, junto a la leyenda “Depredador de la libertad de prensa”.

“Los periodistas no son enemigos políticos. Los insultos, las intimidaciones y los ataques reiterados contra los medios alimentan un clima hostil al periodismo”, dijo Bruttin. Recordó que con Milei la Argentina perdió 58 puestos en tres años en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF. Hoy está en el puesto 98 de 180.

El informe analizó la cuenta de X del Presidente entre abril y mayo de este año y contó 1.674 publicaciones hostiles a la prensa en 47 días. El 89% son retuits. La categoría más frecuente es la acusación de corrupción, con 498 posteos, en los que Milei trata a los periodistas de “ensobrados” o “mercenarios”. Para Bruttin, usar los canales de la Presidencia para sistematizar esos ataques “equivale a atacar el derecho de los argentinos a la información” y “es indigno de un alto funcionario público”.

La Argentina Week son tres jornadas de promoción de negocios e inversiones, organizadas por la Presidencia y la embajada en Francia. La agenda de Milei incluye actividades en la OCDE y la Agencia Internacional de Energía, una mesa sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea y una reunión bilateral con Emmanuel Macron en el Elíseo. Lo acompañan ministros y gobernadores.

Para este miércoles, la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia convocó en el Trocadero para pedir que Milei sea declarado persona non grata. El viernes 2 de octubre, de 18 a 21, el Colectivo Argentina en Lucha París hará una manifestación con arte y música en la Place de la République bajo la consigna “Abajo la Facho Week”.

En su comunicado, el colectivo dice que la visita forma parte de “la ofensiva para profundizar el modelo extractivista y el saqueo del territorio argentino”. También denuncia “la complicidad de Macron y del gobierno francés”, que “le tiende la mano a un gobierno de extrema derecha”. Además, vincula el viaje con el conflicto en la Casa Argentina de la Ciudad Universitaria de París: según el colectivo, el Gobierno tuvo que desplazar a su director, Santiago Muzio, después de denuncias por persecución a estudiantes y por el retiro de una placa en homenaje a las víctimas de la dictadura.