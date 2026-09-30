La Corte le da la espalda a los excombatientes y la oposición amenaza con ir contra el DNU 70 de Milei

Casi al mismo tiempo que el Gobierno nacional recibía con un acto la llegada de nuevos aviones de combate F-16 —comprados para “defender nuestra soberanía”—, la Corte Suprema de Justicia asestaba un golpe a los intentos nacionalistas del Gobierno. El fallo del máximo tribunal, que en los hechos habilita la venta de tierras sin límites a extranjeros, abrió un nuevo foco de conflicto con la oposición, que amenaza con escalar hasta la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, uno de los pilares del gobierno libertario.

Conocido el fallo, referentes de la oposición, desde el peronismo y la izquierda, amenazaron con convocar a una sesión especial para derogar por completo el DNU, algo que podría debilitar la siempre inestable relación con los gobernadores. En marzo de 2024, una mayoría conjunta de la Cámara Alta, entre el kirchnerismo, fuerzas provinciales y hasta senadores radicales, había votado en contra del megadecreto de desregulación de la economía que Milei firmó a poco de comenzar su mandato.

Germán Martínez, jefe del bloque de diputados del PJ, señaló: “Hoy, gracias a la Corte de Milei, la tierra de las y los argentinos puede ser vendida sin límite a los extranjeros. Los objetivos son claros: pueblo en las calles y rechazo pleno del DNU 70”.

El fallo del tribunal, además, va a contramano del repentino fervor malvinense del presidente Javier Milei. Si bien la Corte no se expidió sobre la cuestión de fondo —si se puede habilitar o no la venta de tierras a extranjeros—, el fallo rechazó el derecho de los excombatientes a reclamar por el resguardo de la soberanía nacional.

“Una Corte Suprema de Justicia de espaldas al pueblo argentino y los héroes de Malvinas”, escribió en su cuenta de X el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Y explicó que “cualquier persona física o jurídica extranjera o cualquier Estado extranjero pueden comprar toda la tierra rural adonde quieran —incluidas las zonas de frontera— sin límite alguno”.

La causa se inició a partir de una acción de amparo presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) contra el Poder Ejecutivo Nacional, en la que pidió la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. Para la Corte Suprema, los excombatientes no tienen representatividad para iniciar acciones colectivas.

“Lo peor de la Corte Suprema es que le dice a los excombatientes de Malvinas, que pusieron el cuerpo (literalmente) por nuestra Patria, que no pueden defenderla en Tribunales!!! No se me ocurre nada peor”, agregó el abogado Enrique Viale.

En un comunicado, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas – La Plata dijo: “En un fallo escueto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación acaba de resolver el problema político en que el gobierno de Milei se había metido. Mientras el pueblo gritó con fuerza que ‘LA PATRIA NO SE VENDE’, la Corte entendió que no existe algo así como un bien jurídico soberanía, y rechazó nuestra demanda para evitar la derogación de la Ley de Tierras”.

Y agregó: “Rara consideración la de esta Corte. Podemos morir en defensa de la soberanía, pero no acudir a un Tribunal. El fallo no solo se pelea con el derecho. Lo hace con la humanidad, con la razonabilidad. Esta Corte es indigna, por la temeridad y violencia con la que, sistemáticamente, violenta al pueblo argentino, a su territorio, a su capacidad de decidir”.

El CECIM recordó además que quienes iniciaron la causa fueron un “grupo de ex soldados conscriptos” a quienes el Estado “mandó a batallar bajo el argumento de la ‘defensa de la soberanía nacional’”.

A aquel primer intento del Gobierno, apenas asumido Javier Milei, le siguió este año la decisión de incluir un capítulo sobre Tierras en el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Ese artículo eliminaba el tope del 15% a la venta de tierras a extranjeros, la prohibición de la venta en zonas de frontera y el límite de mil hectáreas en zonas núcleo.

Pero los deseos del Gobierno se toparon de frente con un renacer del espíritu patriótico, de la mano de la bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” que los jugadores de la Selección ondearon después de derrotar a Inglaterra. Hasta Tini Stoessel se sumó a la campaña en contra de las modificaciones a la Ley de Tierras. Sin los votos para aprobarla, finalmente, el 5 de agosto, el oficialismo decidió retirar la reforma del Senado.

Ahora, el fallo de la Corte vuelve a sumar presión sobre el asunto, en un escenario en el que la oposición encuentra en este reclamo un punto de cohesión. Desde los peronistas Germán Martínez, Martín Soria y Paula Penacca hasta Myriam Bregman, del FIT, y el socialista Esteban Paulón salieron a repudiar la decisión del tribunal.

Paulón presentó un proyecto de resolución para derogar el DNU 70/23. “Tras el fallo VERGONZOSO de la Corte Suprema es urgente que convoquemos a una sesión especial para derogar el DNU 70/23. No puede haber espacio para que la Justicia le dé la espalda a las masivas movilizaciones populares en defensa de la Ley de Tierras y a la decisión del Senado en el mismo sentido hace tan solo algunas semanas”, escribió.

Bregman también hizo un llamado a la oposición para avanzar en la derogación del decreto: “Ya mismo hay que anular el decreto 70/23 y muchas de estas discusiones se resolverían. Falta hacerlo en la Cámara de Diputados, por eso integrantes del Frente de Izquierda nos hemos puesto a disposición reiteradamente para llamar a una sesión especial. Se necesitan 10 firmas, es increíble que no aparezcan. Sesión en mano, nos sentamos en el recinto y que se vea quién es quién”.

“No lo podemos permitir. Tenemos que volver a salir todos a reclamar, pacíficamente, protección para la tierra y los recursos estratégicos de los argentinos. A nosotros, Diputados y Senadores, nos toca activar con urgencia todos los mecanismos legislativos, legales e institucionales para frenarlo”, sumó Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.

El senador del PJ, Wado de Pedro, aseguró: “Hoy la Corte falló en contra de los combatientes de Malvinas, de la ley y la Constitución, de la soberanía y de la Nación, poniendo a la Argentina en venta y habilitando la entrega indiscriminada del territorio a los capitales extranjeros. Peleamos durante meses en el Congreso y en la calle, con una movilización multitudinaria, para evitar una ley que tenía este mismo objetivo. Vamos a seguir peleando. La Patria no se vende.”